Skype wordt opnieuw eenvoudiger na vele klachten

Microsoft heeft het bericht begrepen dat de huidige versie van Skype te uitgebreid en ingewikkeld is. Net op het moment dat het een oudere versie van Skype wilde stopzetten, verlengt het die en gaat het sleutelen aan een vernieuwde, eenvoudigere versie.

Microsoft heeft de handen vol met Skype. Heel wat klanten hebben Microsoft aangeschreven met de vraag om Skype opnieuw eenvoudiger te maken. De huidige versie is volgens hen te complex en bevat teveel functies die niet worden gebruikt. Doordat Microsoft met nieuwe designs heeft geëxperimenteerd in het verleden, zijn basisfuncties veel te complex geworden.

Fouten gemaakt

Een van belangrijkste nieuwe functies wordt nu begraven: Highlights. Dit was het antwoord van Microsoft op Snapchat een jaar geleden, maar werd heel slecht ontvangen door pers en publiek. Het heeft echter een jaar geduurd voordat Microsoft de stekker eruit trekt.

Peter Skillman, ontwerpverantwoordelijke van Skype en Outlook, geeft de fouten toe. “Door te experimenteren hebben we de basisfunctionaliteit uit het oog verloren. Bellen werd veel moeilijker gemaakt en Highlights is niet het succes geworden dat we voor ogen hadden. We moeten daarom een stap terug nemen en vereenvoudigen.”

De huidige designers focussen nu heel sterk op de belangrijkste reden waarom mensen Skype gebruiken: (video)bellen en berichten sturen.

Nieuwe redesign

Op mobiele toestellen krijgt Skype maar drie knoppen: Chats, Calls en Contacts. Samen met Highlights wordt ook Capture verwijderd uit de app. De nieuwe menustructuur maakt het veel eenvoudiger om mensen te vinden waarmee je wil praten. Je kan direct in contact met hen komen.

De desktopversie krijgt ook een update. Oudgediende Skypegebruikers krijgen opnieuw een herkenbare interface voorgeschoteld. De knoppen om te chatten of bellen vind je opnieuw links bovenaan. Microsoft brengt ook opnieuw het klassieke blauwe thema van Skype terug.

De vele gebruikers die nog zweren bij Skype versie 7, de oudere variant, krijgen verlengde ondersteuning van Microsoft. Oorspronkelijk ging die stoppen met werken vandaag, wordt verlengd. Tot hoelang de verlenging loopt, hangt af hoe snel Microsoft het nieuwe design kan afwerken.

Skype krijgt binnenkort ook een nieuwe functie om rechtstreeks vanaf je computer sms’en te beantwoorden op je Android-telefoon. Lees hier meer over deze nieuwe functie.