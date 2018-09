Samsung komt in november met de eerste opvouwbare smartphone

Op 7 november vindt in San Francisco de SDC plaats. Tijdens die ontwikkelaarsconferentie van Samsung, wordt de eerste opvouwbare smartphone onthuld. Dat heeft topman DJ Koh, die directeur is van de mobiele divisie van Samsung, bevestigd tijdens een interview.

Tegenover het Amerikaanse CNBC vertelde Koh dat het wat hem betreft “tijd is” om een opvouwbare smartphone te leveren. Volgens Koh zouden diverse marktonderzoeken hebben uitgewezen dat consumenten hier klaar voor zijn. Over het ontwerp, specificaties en de functionaliteit van het apparaat wilde hij niets vertellen.

Nuttig in gebruik

Wel wilde Koh ingaan op de gedachte achter een opvouwbare smartphone. Volgens de directeur moet het toestel wat functionaliteit betreft verschillen van bijvoorbeeld een tablet. Consumenten moeten vooral een telefoon hebben die iets nieuws brengt, niet iets dat voortborduurt op oude successen of in feite geen vernieuwing vormt.

“Als de uitgevouwen ervaring dezelfde is als die van een tablet, waarom zouden zij [consumenten] het dan kopen?” vroeg Koh zich hardop af. “Dus elk apparaat, elke functionaliteit, elke innovatie, moet een betekenisvolle boodschap hebben voor onze eindgebruiker.”

Eén scherm

Het apparaat klinkt als een traditionele dichtklaptelefoon, waarbij twee losse delen aan elkaar verbonden worden. Toch kunnen we op basis van de vele geruchten uit het verleden stellen dat de Samsung-telefoon bestaat uit één scherm. Dat zal dichtgevouwen kunnen worden. Hoe het precies zal werken is nog de vraag.

Duidelijk is dat het ontwikkelproces van de telefoon bepaald niet eenvoudig is geweest. Samsung was al meerdere malen “bijna” klaar om de telefoon te onthullen, maar deed dat telkens niet. Vooral de interface en manier waarop de functionaliteit ingevuld zou worden, was zo nu en dan problematisch of in elk geval ingewikkelder dan verwacht. Die geruchten lijken nu impliciet bevestigd, gezien de woorden van Koh.

Er is over de specificaties niets bekend. Ook weten we niet wanneer de opvouwbare smartphone precies op de markt zal komen.