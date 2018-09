NXP neemt OmniPHY over om ethernet voor auto’s te ontwikkelen

Het Nederlandse NXP heeft vandaag bekend gemaakt dat het OmniPHY overneemt. Dat bedrijf houdt zich bezig met autonome voertuigen, waarmee NXP hoopt stappen te maken op het gebied van voor auto’s ontwikkelde Ethernet-oplossingen. De bedoeling is om van NXP een “one-stop shop” voor de techniek te maken.

Volgens NXP zal de overname helpen bij de pogingen om meer te doen met de netwerken van autonome voertuigen. OmniPHY is specifiek gericht op de ontwikkeling van op auto’s gericht ethernet, dat de snelle dataoverdracht die nodig is voor autonome voertuigen mogelijk zal maken.

Extreem snelle bestandsoverdracht

NXP is er al mee begonnen om in samenwerking met OmniPHY 1000BASE-T1 Ethernet beschikbaar te maken voor auto’s. De bedoeling is dat deze overname voor de “volgende generatie” oplossingen voor dataoverdracht rond auto’s zorgt. “Een van de voornaamste vragen van het autonome tijdperk, is hoe data zo snel mogelijk rond kan gaan in een auto”, aldus NXP’s Ian Riches in een statement.

Autonetwerken vereisen een hoge datacapaciteit en snelle bestandsoverdracht om ervoor te zorgen dat ze tegemoet komen aan de hoge eisen. Geavanceerde autonoom rijdende systemen zouden op zijn minst gigabitsnelheden aan moeten kunnen. “De huidige plannen voor de volgende generatie voertuigen vereisen acht of meer camera’s, high definition radar, lidar en V2X-ondersteuning”, aldus het bedrijf. Die vereisten maken dat er wellicht snel terabytes aan data verwerkt moeten worden en daar is de technologie van NXP voor nodig.

Mislukte overname

Qualcomm maakte in 2016 bekend dat het NXP wilde overnemen. Het bood in februari van dat jaar zo’n 44 miljard dollar voor de Nederlandse chipfabrikant. Maar tegelijk volgde een bod van Broadcom om Qualcomm over te nemen en begon een lang en slepend proces waarbij de Chinese overheid besloot om geen toestemming te geven voor de overname van NXP door Qualcomm. Het gevolg was dat Qualcomm afgelopen juli formeel de knoop doorhakte en het overnamebod terugtrok.

De overname van OmniPHY maakt onderdeel uit van de plannen van NXP om zelfstandig verder te kunnen.