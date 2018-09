In 2019 gaat meer IT-budget zitten in cybersecurity

Volgend jaar krijgt de IT-afdeling van bedrijven een groter budget. Het meeste geld zal gaan zitten in cybersecuritymaatregelen. Dat meldt Tech Pro Research in een nieuw onderzoeksrapport. Meer dan de helft van de organisaties zal volgens dat rapport meer geld in de IT-afdeling investeren.

Veruit het meeste extra budget zal gaan zitten in cybersecurity. Dat stelt althans 63 procent van de ondervraagden. Daarnaast gaat er veel geld zitten in clouddiensten (48 procent) en in de training van medewerkers (44 procent). Deel van de drijfveer om extra geld in de IT-afdeling te steken ligt volgens het onderzoek in nieuwe technieken die zakelijke resultaten kunnen verbeteren.

Veiliger en meer in de cloud

De koppeling tussen de cloud en security laat zich snel maken. Steeds meer bedrijven plaatsen gegevens in de cloud. Daardoor kunnen personeelsleden flexibeler werken en op meer locaties toegang krijgen tot relevante data. Maar daaraan gekoppeld zitten zorgen rond de veiligheid van data.

Steeds meer hackers zoeken immers naar manieren om via medewerkers, altijd al de meest zwakke schakel als het aankomt op de beveiliging van bedrijven, systemen te kraken. Daarom nemen de uitgaven in veiligheidsmaatregelen fors toe, al is het de vraag of interne opleidingen niet in sommige opzichten zinvoller zijn dan nieuwe maatregelen.

3,7 biljoen dollar

Wereldwijd verwacht men de komende tijd een forse toename van uitgaven in IT. Dit jaar alleen al zou er 3,7 biljoen dollar in de sector gaan zitten. Dat meldt onderzoeksbureau Gartner. Van dat geld gaat veel zitten in de aanschaf van nieuwe apparaten, waaronder computers, tablets en mobiele telefoons.

Er is volgens Gartner-analist John-David Lovelock een tweeledige ontwikkeling gaande in de markt van apparaten. “Sommige gebruikers kopen niets nieuws, maar zij die dat wel doen, geven gemiddeld juist meer geld uit”, aldus de analist van Gartner. “Als resultaat daarvan, groeien de uitgaven van eindgebruikers sneller dan het aantal units. Dat duurt tot ten minste 2022.”