Cryptovaluta bitcoin gold wordt van Bittrex-beurs gehaald na dispuut rond hack

Cybersecurity blijft een ding, voor alle bedrijven die actief zijn. Jonge ondernemingen die pas net actief zijn op het gebied van cryptovaluta hebben het extra zwaar. Dat blijkt vandaag maar weer. Bitcoin gold, dat een populaire hard fork van de bitcoin is, laat zichzelf van de cryptobeurs Bittrex halen.

Aanleiding voor de beslissing is een reeks overvallen waarbij meer dan twintig miljoen dollar aan bitcoin gold gestolen is. Hackers wisten in mei zo’n 388.000 BTG buit te maken. Toentertijd hadden die cryptomunten een gezamenlijke waarde van 18 miljoen dollar, maar ondertussen is de waarde daarvan flink toegenomen.

Double-spending

Hackers konden in mei gebruik maken van ‘double-spending’, een methode waarbij een beurs misleid wordt om meer virtuele munten over te boeken dan eigenlijk de bedoeling is. Op die manier konden de hackers 18 miljoen dollar aan cryptovaluta buitmaken bij de beurzen. Het is onduidelijk hoeveel er precies via Bittrex gestolen is, maar volgens bitcoin gold is er om een compensatie van meer dan 12.000 BTG verzocht.

Dat zou een totale waarde van 265.000 dollar hebben. Maar het team achter bitcoin gold legt in een uitgebreid statement uit dat het dit niet ziet zitten. Bittrex zou het BTG-team gevraagd hebben om een deel van de verliezen als gevolg van de hack te dekken. Het zou gaan om meer dan 6.000 BTG, terwijl de andere helft gedekt werd door Bittrex zelf. Dat weigerde het bitcoin gold-team echter omdat het “niet verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid binnen private entiteiten als Bittrex.” Doordat het team achter bitcoin gold weigert te betalen, heeft Bittrex besloten de cryptovaluta van zijn platform te verwijderen.

Wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de levensvatbaarheid van bitcoin gold is nog de vraag. Wel is al duidelijk dat de cryptovaluta minder populair is dan ooit. Vorig jaar was het nog de vijfde populairste cryptovaluta, ondertussen staat hij op plek 29 op de ranglijst van CoinMarketCap.