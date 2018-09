Google maakt plug-in beschikbaar om Ethereum te analyseren in Chrome

Google heeft zijn database-tool BigQuery uitgebreid met ondersteuning om Ethereum in de browser te analyseren. Gebruikers kunnen daarmee alle data in de Ethereum-blockchain lezen.

De tool liet gebruikers eerder al data inzien over de Bitcoin. Nu is dat ook mogelijk met Ethereum, meldt The Next Web. De functies zijn echter vergelijkbaar. Zo zijn het beide OLTP-databases en bieden ze een analytics-functie. Natuurlijk zijn er wel verschillen. In het geval van Ethereum worden er bijvoorbeeld vooral tokens verstuurd, die opgeslagen worden in wallets.

Verder zijn transacties met Ethers, de naam van de cryptovaluta op Ethereum, precies. Daarmee zijn ze vergelijkbaar met boekhoudkundige debiteringen en crediteringen. In het geval van bitcoin kan het echter lastig zijn om te bepalen wat de balans is van een wallet, stelt Google.

Tot slot kunnen opgegeven adressen niet alleen wallets zijn die geld vasthouden, maar ook bytecodes voor slimme contracten bevatten.

Grafieken

De nieuwe functie van BigQuery maakt het onder meer mogelijk om een grafiek te maken van alle transacties met Ethereum, inclusief de transactiekosten. Op die manier is het ook mogelijk om te zien of het systeem op capaciteit draait en of er upgrades nodig zijn.

Daarnaast is er een nieuwe interface gemaakt om slimme contracten te visualiseren. Verder is er een mogelijkheid om slimme contracten te vergelijken qua functionaliteit. Deze functies kunnen handig zijn bij het maken van zakelijke beslissingen, aldus Google. Zo moet het eenvoudiger worden om op basis van de gevisualiseerde data te bepalen welke verbeteringen aan de architectuur van Ethereum de prioriteit moet krijgen.

CryptoKitties

Google gebruikte het populaire CryptoKitties om aan te tonen hoe er interessante kaarten van Ethereum-verkeer gemaakt kunnen worden. In het voorbeeld staan bijvoorbeeld eigenaars van CryptoKitties met tien of meer digitale katten. Hoe groter de vlek, hoe meer katten ze maken.

Ook kan BigQuery een overzicht geven van activiteiten met tokens. Zo kan er een grafiek gemaakt worden van data gerelateerd aan specifieke tokens. De data die BigQuery gebruikt wordt dagelijks geüpdatet.