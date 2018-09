Dropbox verbetert samenwerking-tool Paper met onder meer live previews

Dropbox heeft zijn samenwerking-tool Paper een update gegeven met nieuwe functies. Zo wordt het onder meer mogelijk om meerdere elementen in de dienst te plaatsen en live previews te krijgen.

Vanaf nu is het ook mogelijk om naar een Dropbox-map te linken binnen Paper, waarna het mogelijk is om de bestanden in de map te bekijken. Zodra de bestanden in de map veranderen, wordt de preview ook automatisch aangepast. Dat zegt een woordvoerder tegenover TechCrunch.

Grafieken

Ook is er ondersteuning toegevoegd voor Airtables, een soort speadsheet. Daarmee is het mogelijk om een embed-code voor een Airtable in Paper te plaatsen. Vervolgens is er een preview te zien van de tabel.

Tot slot wordt LucidCharts ondersteund. Gebruikers kunnen de link in Paper plakken en zien vervolgens direct een live preview. Verandert de originele grafiek, dan is dit direct zichtbaar in de preview.

Paper

Paper, wat sinds 2017 openbaar beschikbaar is, is een werkruimte voor teams om in samen te werken. Gebruikers kunnen samenwerken, eigenaren aan taken toewijzen, deadlines toevoegen en content verrijken met video’s, foto’s en geluid van onder meer YouTube, SoundCloud en Pinterest.

Net als andere diensten voor samenwerking, wil Paper vooral ook een centrale plek zijn voor werknemers om hun werk te doen. Het is dan ook mogelijk om niet alleen bestanden te bewerken, maar er is ook een zoekfunctie, een presentatiemodus, een Google Calender-integratie en special opties om de dienst te personaliseren.

De dienst laat gebruikers verder eenvoudig foto’s en andere multimediabestanden delen. Daarnaast kan er op bepaalde zaken ingezoomd worden en bepaalde details uitgelicht worden. Het is verder mogelijk om uitgebreide notities toe te voegen. Daardoor snappen andere werknemers beter wat ze met de bestanden moeten doen.