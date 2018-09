Volgens onderzoek van Kaspersky Lab maakt 64 procent van de bedrijven met minder dan 250 werknemers gebruik van één of meer vormen van Software as a Service (SaaS). Maar 66 procent van het mkb heeft moeite met het beheer van hun heterogene IT-huishouding.

Het zou het mkb volgens Kaspersky Lab moeite kosten om controle te houden over de beveiliging van kostbare klantgegevens. Onder meer het gebrek aan interne kennis is daar een oorzaak van. Dat blijkt uit het onderzoek van Kaspersky Lab onder 3041 IT-werknemers bij het mkb in 29 landen.

Cloud

De cloud biedt vele opties voor het mkb. Zo heeft de helft van de bedrijven met minder dan 50 personeelsleden werknemers die regelmatig buiten de deur werken. Bij iets grotere bedrijven – met 50 tot 250 werknemers – is dit 40 procent.

Die werknemers moeten ook buiten de deur bij data en applicaties kunnen komen, wat veelal via de cloud geregeld wordt. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de behoefte aan clouddiensten. Zo maakt 73 procent van het mkb met 50 tot 250 mensen gebruik van in ieder geval één clouddienst. Bij kleinere organisaties is dit in 56 procent van de gevallen zo.

Andere veelgebruikte SaaS-oplossingen zijn e-mail, documentopslag, samenwerkingsdiensten en boekhoudpakketten.

Kennis ontbreekt

Maar volgens het onderzoek hebben interne IT-specialisten niet altijd genoeg kennis in huis voor een nieuwe benadering van infrastructuurbeheer. Daarnaast vertrouwt 14 procent van de bedrijven het IT-beveiligingsbeheer toe aan werknemers die zich geen IT-specialist mogen noemen. Daardoor ontstaan er beveiligingsrisico’s die niet worden herkend, omdat de meeste aandacht aan de groei van het bedrijf wordt gegeven.

Bij kleinere organisaties is er bovendien geen duidelijk inzicht in wie er precies verantwoordelijk is voor de bescherming van data, omdat de data bij clouddiensten staat. 64 procent van de bedrijven met minder dan 50 werknemers is er van overtuigd dat de cloudprovider verantwoordelijk is voor de beveiliging. 56 procent van de grotere mkb’ers deelt die mening.

Er ontstaan dan ook veel risico’s als het gaat om het waarborgen van de veiligheid van waardevolle klantgegevens. 64 procent van de het mkb en 49 procent van de zeer kleine organisaties slaat klantgegevens op op mobiele apparatuur. Gaat dat mis, dan ontstaat er een risico op reputatie- en commerciële schade.