AMD lanceert eerste 7 nm-hardware dit jaar nog via TSMC

Afgelopen maand heeft Nvidia het nieuws gedomineerd, maar AMD wil nu ook aandacht. Ze laten weten dat ‘s werelds eerste 7 nm-GPU dit jaar nog op de markt komt. In 2019 volgen verschillende andere 7 nm-hardware, gebakken door TSMC.

AMD heeft in een officiële mededeling laten weten dat het later dit jaar ’s werelds eerste grafische kaart op 7 nanometer in de winkelrekken legt. Het hoopt hiermee wat aandacht weg te nemen rond de nieuwe RTX-kaarten van Nvidia. Over welke GPU het gaat, Radeon of Radeon Pro, verduidelijkt AMD niet. Het is echter wel duidelijk dat TSMC de chips gaat bakken voor AMD nadat ze een nieuw akkoord met elkaar hebben afgesloten.



Dat akkoord kwam er nadat GlobalFoundries heeft beslist om zijn 7 nm-procedé in de vuilbak te gooien. Het plant geen verdere ontwikkelingen meer en focust nu voortaan op verdere optimalisaties van het 14 nm- en 12 nm-procedé met FinFET-technologie.

Volgens CEO Tom Caulfield hebben de klanten van GlobalFoundries weinig interesse in de 7 nm-architectuur. In plaats daarvan houden ze volgens hem liever vast aan de huidige architecturen en zoeken ze andere manieren om de prestaties verder te verbeteren.

AMD was sowieso al van plan om zijn nieuwe generatie GPU’s op 7 nm te bakken bij TSMC, maar daar komen nu ook de processors bij vanaf 2019.



De 7 nm-chips worden bijzonder belangrijk voor AMD. Een succesvolle lancering zal de druk op Intel verder opvoeren, nu die laatste ermee worstelt om zijn 10 nm-procedé op punt te krijgen. De eerste 7 nm CPU’s worden in de eerste helft van 2019 verwacht. De nieuwe chips zouden gebaseerd zijn op de nieuwe generatie Zen 2 x86 64-bit kernen.

De nieuwe GPU zou een verbeterde versie zijn van de Vega-architectuur die AMD vorig jaar heeft gelanceerd. Een verkleining van een chip brengt doorgaans hogere kloksnelheden, betere energie-efficiëntie en meer geheugenbandbreedte met zich mee. Afwachten wanneer AMD later dit jaar meer details prijsgeeft.