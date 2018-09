SAP reageert op aanklacht Teradata: er is geen feitelijke basis voor

Eind juni spande Teradata een rechtszaak aan tegen SAP. Er zouden via een samenwerking bedrijfsgeheimen gestolen zijn. Nu reageert SAP op die beschuldigingen door te stellen dat ze “geen feitelijke basis” hebben. Sterker nog, wat SAP betreft heeft Teradata de zaak alleen aangespannen omdat het “achterligt”.

In een motie vraagt SAP van de Amerikaanse rechter om de zaak van Teradata geheel te seponeren. Er zou geen grondslag zijn voor de rechtszaak en dus is seponeren de beste optie. De zaak gaat voorlopig echter door en het is de vraag wat de Amerikaanse rechter uiteindelijk besluit.

The Bridge Project

Aan de basis van de zaak van Teradata ligt de samenwerking met SAP, die het Bridge Project is gaan heten. Die zou volgens SAP begonnen zijn omdat Teradata “een beperkte klantenschare” had en SAP-gebruikers wilde aanspreken. SAP stelt dat die pogingen bepaald niet succesvol waren en dat Teradata maar één klant wierf.

De beschuldiging van Teradata is dat SAP de samenwerking aanging om handelsgeheimen te stelen. Die handelsgeheimen zouden vervolgens gebruikt zijn om het SAP HANA dataplatform te ontwikkelen. Vervolgens zou SAP dat platform aan zijn ERP-suite gekoppeld hebben, zodat klanten geen technologie van Teradata meer konden gebruiken.

Geen basis

SAP stelt echter dat er geen basis voor de zaak is. De beschuldiging dat HANA het resultaat is van iets anders “dan SAPs technologische innovatie, investeringen en ontwikkelingen, heeft geen feitelijke basis.” Het bedrijf is ook van mening dat Teradata de zaak enkel aanspant omdat het achter is komen te liggen op de concurrentie.

“In de aanklacht valt niets minder te lezen dan dat Teradata nu moet concurreren in de marktplaats waar het graag actief is”, stelt SAP. Er zou geen plausibele basis zijn voor opmerkingen dat klanten van SAP gedwongen worden om HANA te gebruiken. “De echte klacht van Teradata ligt in de keuze van SAP om een geïntegreerd systeem met HANA aan te bieden en dat niet met Teradata’s database te integreren.”