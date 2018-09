Tiende verjaardag Google Chrome brengt enkele designveranderingen

Google viert de tiende verjaardag van browser Chrome door een nieuwe versie te lanceren. Die bevat niet alleen ondersteuning voor de notch van smartphones, maar ook andere kleine updates. Het gaat om nieuwe soorten code die ondersteund worden en visuele wijzigingen.

De nieuwe versie van Chrome omvat op de eerste plek een aantal visuele tweaks die de gebruikservaring beter moeten maken. Chrome omarmt onder meer ronde vormen, nieuwe iconen en een nieuw kleurenpalet. Die zijn er volgens Google op gericht om “je productiviteit te vergroten.”

Belangrijkste wijzigingen

Zo stelt ontwikkelaar Pete LePage dat Chrome nu een iets ander tabblad-ontwerp heeft. “We hebben de vorm van onze tabbladen veranderd, zodat de icoontjes van websites makkelijker om te zien zijn, wat het makkelijker maakt om door een heleboel tabbladen te navigeren.” Wat mobiel betreft, heeft Google verder veranderingen doorgevoerd die moeten helpen om “sneller te browsen.”

Zo zijn de menu’s, meldingen en URL’s in de adresbalk gestroomlijnd, zodat de browse-ervaring sneller is. Daar steeds meer telefoons van een notch voorzien zijn, heeft Google ook daar ondersteuning voor uitgebracht. Wat de code van Chrome betreft, is nu ook CSS SCroll Snap doorgevoerd, waardoor ontwerpers een “soepele scrollervaring” kunnen bouwen.

Een korte geschiedenis

De eerste versie van Google Chrome werd op 2 september 2008 uitgebracht. Toen was Microsofts Internet Explorer nog veruit de grootste en was Firefox de nummer twee met een marktaandeel van 26 procent. Doordat Chrome behoorlijk snel was en goed functioneerde, won de browser snel aan populariteit. In 2013 werd Internet Explorer voorbijgestreefd en in januari 2015 had Chrome al meer dan de helft van de wereldmarkt in handen.

Ondertussen heeft Internet Explorer een marktaandeel van slechts zeven procent. Chrome heeft een aandeel van 68 procent en Firefox 11 procent. Daarmee is Google Chrome veruit de grootste browser die er is, dus is er ook genoeg te vieren vandaag.