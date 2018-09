Programmeertaal Julia wordt heel snel populairder

Voor het eerst staat Python in de top drie meest populaire programmeertalen. Enkel C en Java zijn nog populairder. Volgens TIOBE, een instituut dat een index met de meest populaire programmeertalen bijhoudt, raakt Python steeds wijder verspreid en is het bij universiteiten die programmeercursussen aanbieden de standaardkeuze. Maar Julia wordt steeds populairder.

De sleutel voor het succes van Python ligt volgens TIOBE in drie zaken: het is makkelijk te leren, te installeren en uit te rollen. Dat geldt ook voor de andere programmeertalen in de top vijf, waaronder Java, C, C++ en Visual Basic .NET vallen. Dat blijkt uit de september 2018-lijst van TIOBE.

Julia wordt populairder

Vorige maand hoorden we voor het eerst dat programmeertaal Julia wel eens populairder zou kunnen worden dan de top vijf van dit moment. De programmeertaal werd ontwikkeld door het MIT en is bruikbaar voor zo’n beetje alles. De open-source taal kan bijvoorbeeld aangewend worden voor machine learning, maar ook voor algemeen programmeerwerk en statistieken.

Die alomvattendheid waar de programmeertaal mee ontwikkeld is, zorgt mogelijk voor de toenemende populariteit ervan. TIOBE meldt dat de taal weer een “interessante” is, net als in augustus, en nu naar de 39ste plek gestegen is. Dat is heel snel, want vorige maand stond Julia nog maar net in de top vijftig.

MIT en open-source

Julia werd ontwikkeld binnen het MIT, maar ondertussen zijn er meer dan zevenhonderd open-source ontwikkelaars die eraan meewerken. Het resultaat daarvan is dat de taal steeds functioneler wordt. De vraag is nu even hoe snel de ontwikkeling van Julia zal gaan.

Python werd dertig jaar geleden gelanceerd. De taal kwam voor het eerst in de jaren negentig in de top vijftig te staan, en het duurde tien jaar eer Python in de top tien kwam. Julia maakt nu zo’n stormachtig snelle opkomst, dat die de top tien wel eens eerder zou kunnen bereiken.