Amazon is ’s werelds tweede bedrijf met waarde van 1 biljoen dollar

Korte tijd was het de vraag welk bedrijf eerder 1 biljoen dollar waard zou zijn: Apple of Amazon. Vorige maand werd die race in het voordeel van Apple beslecht. Gisteren overschreed ook Amazon de grens. Dat kwam doordat de waarde van aandelen van het bedrijf voorbij de 2.050,50 dollar schoot.

Daarmee werd Amazon het tweede bedrijf ooit om een waarde van meer dan 1 biljoen dollar te bereiken. Toch mocht CEO Jeff Bezos niet lang genieten van het succes, momenteel ligt de waarde van aandelen op 2.039 dollar, waarmee de totale waarde van Amazon uitkomt op 994 miljard dollar. Dat verliep wel anders bij Apple, dat ondertussen 1,1 biljoen dollar waard is.

Enorme groei

Desalniettemin gaat het erg goed met Amazon. Persbureau Bloomberg stelt dat Amazon de afgelopen twaalf maanden op procentueel gebied enkel minder hard groeit dat Netflix en Align Technology. Dat laatste bedrijf maakt hulpmiddelen voor de medische industrie, een markt die alleen maar groter wordt.

Dat de waarde van Amazon in rap tempo toeneemt, heeft te maken met de uitbreiding naar steeds meer nieuwe markten en goede prestaties op die markten. Een van de voornaamste groeimarkten ligt in Amazon Web Services, de clouddienst van het bedrijf die afgelopen kwartaal met 49 procent groeide tot en totale waarde van 6,11 miljard dollar.

Grote uitbreiding

Amazon Web Services doet het dus erg goed, waardoor de winst van Amazon afgelopen kwartaal op 3 miljard dollar uit kon komen. Een knappe prestatie, want de e-commerce waar Amazon traditioneel zijn meeste omzet vandaan haalde, heeft maar smalle marges. De cijfers die het boekt, komen ook voort uit relatief lage salarissen voor personeelsleden in de magazijnen en zeer strenge eisen naar toeleveranciers.

Amazon breidt nog veel meer uit: zo nam het vorig jaar Whole Foods Market over voor 13,7 miljard dollar. Dat is een supermarktketen, waarmee Amazon nu ook voedsel verkoopt. Daarnaast gaf het 1 miljard dollar uit aan PillPack, een online apotheek. Daarnaast breidt Amazon op geografisch vlak uit; zo bleek vorige maand dat het voor 40 miljoen dollar het Indiase consumentenportaal Tapzo overnam.