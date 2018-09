Google maakt AI om online kindermisbruik snel op te speuren

Google heeft vandaag een nieuwe AI-tool uitgebracht die moet helpen om online beeldmateriaal waarin kinderen misbruikt worden op te speuren en te verwijderen. De Content Safety API is een tool die deep neural networks gebruikt voor beeldverwerking. Daardoor zijn er minder mensenogen nodig om het werk te verrichten.

Momenteel doorzoeken onderzoekers handmatig duizenden foto’s. Dat is soms behoorlijk traumatiserend, wegens de inhoud van de beelden. “De snelle identificatie van nieuwe foto’s betekent dat kinderen die seksueel misbruikt worden nu sneller geïdentificeerd kunnen worden en beschermd tegen verder misbruik”, aldus ontwikkelaars Nikola Todorovic en Abhi Chaudhuri in een blog.

De Content Safety API wordt gratis beschikbaar gemaakt voor NGO’s en partnerbedrijven van Google. De toolkit kan daardoor snel de content identificeren en melden. De tool vormt volgens de ontwikkelaars een forse verbetering op dit vlak, waarbij er tot zevenhonderd procent sneller materiaal met kindermisbruik gevonden werd.

De aankondiging van Google komt vlak nadat de Britse minister van buitenlandse zaken Jeremy Hunt forse kritiek op het bedrijf uitte. Google besloot volgens Hunt wel mee te werken aan censuur in China, maar doet volgens hem niet genoeg om te helpen materiaal van kindermisbruik wereldwijd te verwijderen of aan te pakken.

Seems extraordinary that Google is considering censoring its content to get into China but won’t cooperate with UK, US and other 5 eyes countries in removing child abuse content. They used to be so proud of being values-driven…

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) August 30, 2018