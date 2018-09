Microsoft brengt veelgevraagde opnamefunctie naar Skype

Microsoft heeft iets goed te maken met de gebruikers van Skype. Vandaag meldt het bedrijf de komst van een veelgevraagde nieuwe functie: de mogelijkheid om audio- en videogesprekken op te nemen. Interessant genoeg is deze op alle platformen, behalve Windows 10, beschikbaar.

Sinds Microsoft met een nieuwe versie van Skype kwam, waar veel Snapchat-achtige functies aan toegevoegd waren, heeft het te maken met forse kritiek. Gebruikers vonden het maar niks. En dus werkt Microsoft er nu hard aan om te compenseren en het oude ontwerp meer terug te brengen. Een manier is het lanceren van de opnamefunctie, waar al lange tijd om gevraagd wordt.

Privacyzorgen?

Als een gebruiker begint met het opnemen van een Skype-gesprek, verschijnt er groot in beeld een banner. Daarin valt te lezen dat het gesprek wordt opgenomen. Vervolgens wordt de opname opgeslagen op de Azure Cloud van Microsoft. “Na het gesprek, wordt de opname afgerond, en gepost in je chat, waar deze dertig dagen lang beschikbaar is,” aldus Skype in een blogpost. “Jij en iedereen binnen het gesprek, kan de opname lokaal opslaan, of binnen een periode van dertig dagen delen met je contacten.”

De opname wordt opgeslagen als MP4-bestand, dat vervolgens gebruikt kan worden voor zo’n beetje elk mogelijk doel. Denk aan de mogelijkheid om er een vlog van te maken, of een podcast. Om die reden is de bewerking en de deling van de bestanden zo makkelijk mogelijk gemaakt.

Maandag maakte Microsoft bekend dat de veranderingen in Skype die zo negatief ontvangen zijn verwijderd worden. In ruil daarvoor komt Microsoft dus met dit soort nieuwe functies. Voorlopig echter niet naar de Windows 10-versie van Skype; dat komt pas een dezer weken naar de videodienst.