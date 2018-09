Maker van marketingsoftware HubSpot omarmt Amazon Web Services (AWS) als zijn partner voor clouddiensten. Het bedrijf verhuist het overgrote deel van zijn IT-infrastructuur naar AWS. Het gaat onder meer om HubSpot CRM, Marketing Hub, Sales Hub en Service Hub. Ook gaat het bedrijf diverse diensten verbeteren met de technologieën van Amazon’s clouddienst.

HubSpot kondigde dinsdag aan Amazon te hebben gekozen als zijn voorkeur voor een public cloud provider, meldt Silicon Angle. Volgens AWS is dat een goede keuze, omdat zijn diensten gebaseerd zijn op een moderne en geautomatiseerde “microservices”-architectuur. Daarmee is het mogelijk om snel agile en schaalbare software-apps te ontwikkelen, die continu geüpdatet kunnen worden.

Toepassingen

HubSpot gaat onder meer Amazon Simple Storage en de Amazon Athena-diensten gebruiken. Daarmee is het mogelijk om een data lake te maken, waarmee operationele data sneller opgenomen en geanalyseerd kunnen worden.

Daarnaast gebruikt HubSpot de machine learning-diensten van Amazon, waaronder Amazon Lex. Aan de hand daarvan gaat HubSpot nieuwe mogelijkheden toevoegen, bijvoorbeeld natural language processing voor de chatbot GrowthBot. De chatbot is ontworpen om marketing- en verkoop-medewerkers te ondersteunen.

HubSpot krijgt bovendien niet alleen toegang tot de technologieën van Amazon, maar kan ook tijd besparen door zijn eigen informatie technologie-infrastructuur niet langer te beheren. “Schaalbaarheid en de mogelijkheid om sneller te innoveren zijn ontzettend belangrijk voor ons bedrijf, wat de reden is dat we een cloud-first richting op zijn gegaan met AWS”, aldus de Chief Strategy Officer Brad Coffey.

Overstappen

In het afgelopen jaar zijn diverse bedrijven overgestapt op AWS. Zo stapten de Formula One Group, Zulily, Oath, Shutterfly, Automotive Inc, Comcast Cable en GoDaddy in 2018 over op de clouddienst. Formule 1 gebruikt tegenwoordig onder meer Amazon SageMaker, AWS Lambda en AWS Analytics Services om race strategieën, data tracking systemen en digitale uitzendingen te verbeteren.