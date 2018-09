Intel propt 32 TB NVMe-opslag in innovatieve vormfactor voor datacenters

Intel omarmt de nieuwe liniaal opslagvorm met een 32 TB-variant. Het wil hiermee een signaal naar de buitenwereld sturen dat deze nieuwe vormfactor efficiënter en beter werkt in datacenters. De liniaalvorm heeft alvast genoeg voordelen om anderen te overtuigen.

Technologiegigant Intel heeft een DC P4500-SSD aangekondigd met 32 TB-opslag. Het gebruikt in de nieuwe oplossing 3D NAND-flash met 64 lagen. De SSD krijgt een innovatieve liniaal-vorm mee van Intel voor een betere integratie in servers. Hiermee kan het veel meer opslag in 1-rackunit steken. “Het huidige legacy-formaat heeft teveel nadelen voor datacenters,” zegt Ryan Shrout, analist bij Shrout Research aan ITProToday.

1 petabyte

Het nieuwe formaat betekent dat meer hoge snelheidsopslag mogelijk is in een kleinere ruimte. SSD’s hebben namelijk geen baat bij het oude 2,5 inchformaat. De nieuwe liniaal-vorm geeft ruimte om geheugenchips naast elkaar te plaatsen. De langwerpige vormgeving vereist ook de helft minder koeling volgens Intel.

Één serverslot kan tot 32 liniaal-SSD’s huisvesten. Dat betekent dat één slot tot 1 petabyte aan NVMe-opslag kan leveren. De nieuwe vormgeving vereist maar een tiende van de energie vergeleken met klassieke harde schijven en vereisen amper een twintigste van de ruimte, aldus Intel. De liniaal-vorm levert hot-swapfunctionaliteit, hoge dichtheid en hoge prestaties in datacenters.

Werkgroep

Het Enterprise and Data Center SSD Form Factor Working Group (EDSFF) zet zich actief in om de nieuwe vormgeving te promoten. Belangrijkste leden daarin zijn Intel, HPE, Dell EMC, Lenovo, Microsoft, Samsung en talloze andere technologiefabrikanten. De kans is groot dat anderen de nieuwe vorm zullen aannemen om meer innovatie binnen datacenters te pushen.

De werkgroep focust heel sterk op de promotie van SSD’s met hot-swapfunctionaliteit. De SSD moet verticaal net in 1U passen en werken met de bestaande server- en opslaginfrastructuur. Shrout verwacht dat het snel kan evolueren: “Het liniaal-ontwerp brengt hot-swap, hoge dichtheid en hoge prestaties naar toekomstige datacenterontwerpen. De migratie van klassieke harde schijven naar solid state is al lang ingezet, en het Intel-ontwerp kan dat alleen maar versnellen.”