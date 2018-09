Outlook en Skype onbruikbaar na foute Microsoft Azure-update

Outlook- en Skype-gebruikers wereldwijd werden gisterenavond door een foutmelding begroet wanneer ze de services probeerden te gebruiken. Het probleem werd veroorzaakt door een recente update in de Azure-cloud. Microsoft heeft ondertussen maatregelen getroffen.

Verschillende gebruikers kregen gisterenavond een foutmelding in Skype of Outlook en konden geen e-mails of chatberichten sturen.

“We nemen corrigerende maatregelen om een probleem aan te pakken waarbij gebruikers de melding krijgen dat ze worden geblokkeerd bij het openen van Outlook of Skype”, klonk het gisterenavond in een tweet.

We’re taking corrective actions to address an issue in which users are receiving a message indicating that they are being throttled when accessing Outlook or Skype. More details on this event can be found in the admin portal under EX147785. — Office 365 Status (@Office365Status) September 5, 2018

Een uurtje later volgde het bericht dat de oorzaak van het probleem was teruggeleid tot een slechte Azure-update. Microsoft trok de update onmiddellijk weer in en voerde de nodige tests uit om te garanderen dat de impact was verholpen.

Concreet zou het gaan om een mislukte update van de authenticatiesystemen in de back-end van Azure, zo meldt The Register. De interne upgrade werd uitgerold terwijl Microsoft-engineers de servers van het Azure-datacenter in San Antonio, Texas weer online brachten. Die waren uitgevallen na een stroomstoot als gevolg van hevig stormweer.