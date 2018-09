Google wil helemaal van de URL af

Uniform Resource Locators (URL’s), de online adressen die zo’n beetje een van de belangrijkste manieren zijn om op het internet te surfen, kennen een belangrijk probleem. Omdat ze zo’n complexe structuur hebben, kunnen kwaadwillenden ze eenvoudig uitbuiten. Daar wil Google iets aan doen.

Nu is het voor een hacker eenvoudig om bijvoorbeeld een domeinnaam echt voor te laten komen door een naam te kiezen die lijkt op waar een browser naar op zoek is. Of ze gebruiken een URL die te lang is om helemaal weer te geven in een mobiele browser. Of, iets ingewikkelder, ze laten het webadres exact hetzelfde weergeven als een echt adres. Daar wil het team achter Google Chrome iets aan doen. Maar wat?

Veiligere ervaring

De ontwikkelaars van Chrome verzinnen constant nieuwe manieren om internetten een veiligere ervaring te maken. Zo gebruiken ze al het label als een webadres niet beveiligd is, om aan te geven dat een site beter niet bezocht kan worden. Maar dat is niet genoeg. Het kan veiliger en beter en daar werkt het team volgens een verhaal op Wired aan.

Hoe die toekomstige URL’s er uit moeten komen te zien is dus niet helemaal duidelijk. Wel weet Wired te melden dat de onderzoekers van Chrome kijken naar de manier waarop URL’s in verschillende contexten gebruikt worden, om uit te zoeken wat een goede toekomst zou kunnen zijn.

Makkelijker te lezen

Adrienne Porter Felt, een van de engineering managers van Chrome, vertelt aan Wired dat het voor mensen ingewikkeld blijkt te zijn om URL’s te begrijpen. “Ze zijn moeilijk om te lezen en het is moeilijk om te weten welk deel vertrouwd kan worden. Over het algemeen zijn URL’s volgens mij ook geen goede manier om de identiteit van een site door te geven.”

De hoop van het team achter Chrome is dan ook een manier te vinden waardoor browsers snappen wat er allemaal in de URL staat en hoe die dan op een veilige en begrijpelijke manier de identiteit kunnen doorgeven. Maar het Chrome-team zelf is nog verdeeld over een oplossing. Daarom zoekt men dus eerst uit hoe de URL echt gebruikt wordt, alvorens een alternatief bedacht kan worden om daarop in te spelen. Maar: “ik weet wel dat, wat we ook voorstellen, controversieel zal zijn.”