Van oorsprong Nederlandse zakelijke zoekmachine Elasticsearch wil beursgang maken

Kortgeleden was er nog het gerucht dat Elasticsearch BV in het diepste geheim besloten had om de beurs op te gaan. Vandaag wordt dat gerucht door het van oorsprong Nederlandse bedrijf bevestigd. De beursgang volgt zes jaar op de start van het bedrijf in Amsterdam.

Elasticsearch ontwikkelt zakelijke zoek- en analysesoftware. De producten zouden sinds 2013 al meer dan 350 miljoen keer gedownload zijn. In dat licht is het wellicht ook niet zo vreemd dat het hoofdkantoor momenteel ligt in California. De beursgang wordt in de Verenigde Staten gemaakt.

Gratis diensten

Elasticsearch staat vooral bekend als de ontwikkelaar van de gelijknamige zoekmachine. Die doet voor de interne data van bedrijven wat Google met het complete internet doet. Het platform is beschikbaar als onderdeel van een bundel, waarin drie andere datamanagement tools zitten. Daaronder bevinden zich de Kibana visualization tool, de Logstack engine die archieven van externe bronnen verwerkt en Beats, een ander dataverzamelingssysteem.

De vier diensten zijn open-source beschikbaar. Elastic verdient zijn geld echter met een commerciële versie van de software, die geavanceerde opties biedt. Zo is er machine learning die in real-time datastromen op zoek gaat naar vreemde dataverzoeken. Ondanks deze betaalde dienst, draait het bedrijf momenteel flink in de min, door de aanhoudende investeringen.

Nog niet winstgevend

Uit de documenten blijkt dat Elastic momenteel meer dan 5.500 betalende klanten heeft. Dat zijn er flink wat meer dan de 5.000 die er op 31 april waren. De groeide is ook duidelijk te zien in de omzet. Van 88,2 miljoen dollar in het fiscale jaar van 2017, is de omzet gestegen naar 159,9 miljoen dollar in het fiscale jaar 2018. En het laatste kwartaal zag Elastic een groei van 79 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Winstgevend is het bedrijf echter nog niet. Het afgelopen fiscale jaar was er een nettoverlies van 52,7 miljoen dollar, tegenover 52 miljoen dollar een jaar eerder. Dat het verlies relatief stabiel is gebleven, is welk een positief teken en laat zien dat het bedrijf een stabiele basis weet te bouwen. De bedoeling is om met de beursgang 100 miljoen dollar op te halen, en dat geld in de ontwikkeling van meer producten te steken.