Forse waardedaling cryptovaluta door uitblijven cryptohandelsplatform Goldman Sachs

Goldman Sachs werkte aan een handelsplatform voor cryptovaluta. Maar nu is besloten om daarvan af te zien. Het gevolg is een duikvlucht voor de waarde van de belangrijkste virtuele munten. De waardedaling wisselt heel erg: de bitcoin leverde 12 procent in, waar ethereum bijna 20 procent inleverde.

Goldman Sachs was oorspronkelijk van plan om een handelsdesk op te richten. Dat zou een mooie gebeurtenis zijn geweest voor cryptovaluta, want traditionele investeerders blijven er wegens aanhoudende scepsis nog vandaan. Als Goldman Sachs zijn platform had uitgebracht, was dat een goed teken geweest voor de markt.

Geen cryptobeurs

Het was niet helemaal duidelijk welke cryptovaluta Goldman Sachs van plan was om te ondersteunen, maar er zou in elk geval naar bitcoin gekeken worden. Een woordvoerder van Sachs stelt tegenover persbureau Reuters dat er “op dit moment nog geen conclusie is getrokken over de omvang van ons digitale aanbod.”

Maar het verhaal van Business Insider, dat op basis van interne bronnen meldt dat Goldman Sachs besloten heeft voorlopig niet aan boord van de denderende cryptotrein te stappen, wijst er in elk geval op dat men er nog niet klaar voor is. Er zou op een later moment alsnog gekozen kunnen worden om het platform te lanceren, maar te veel factoren liggen nog buiten bereik van de bank.

Het gevolg van de beslissing is een flinke waardedaling in de koers van de meeste cryptovaluta. Bitcoin leverde de afgelopen vierentwintig uur 12,27 procent in. Ethereum staat 18,59 procent in de min, XRP in totaal 12,03 procent in de min en bitcoin cash op een waardedaling van 19,82 procent.