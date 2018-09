Facebook bouwt voor 1 miljard dollar zijn eerste Aziatische datacenter

Facebook investeert maar liefst 1 miljard dollar in de bouw van zijn eerste datacenter in Azië. Dat moet in Singapore komen te liggen en de opening staat gepland voor 2022. De faciliteit wordt in het westen van het eiland geopend, waar Google net 850 miljoen dollar in de uitbreiding van zijn datacenters heeft geïnvesteerd.

“Dit wordt ons eerste datacenter in Azië”, meldde Thomas Furlong, de vicepresident van infrastructuur en datacenters binnen Facebook tijdens een persconferentie in Singapore. De faciliteit zal, afhankelijk van de snelheid waarmee de bouw verloopt, in 2022 geopend worden. Persbureau Reuters stelt dat de faciliteit 170.000 vierkante meter zal tellen en dat er honderden banen vrijkomen.

Datacenter in Azië

Facebook bouwt een datacenter in Azië om de gegevens van al zijn gebruikers daar te kunnen verwerken. Naar schatting heeft het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg zo’n 546 miljoen dagelijks actieve gebruikers op het continent. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal actieve gebruikers van het sociale netwerk.

Technische details over het datacenter zijn niet bekend gemaakt. Wel weten we dat Facebook momenteel al een aantal datacenters heeft in de Verenigde Staten, Ierland en Zweden. Ook wordt er gewerkt aan een datacenter in Denemarken, dat in 2020 geopend zou moeten worden. Opvallend aan het statement van Furlong, is dat het “datacenter niet specifiek voor het land waar dit gebouwd wordt is.”

Interessant is ook dat Facebook graag wil uitbreiden in China. Daar zitten nog veel groeimogelijkheden voor het sociale netwerk. Wil het echter in China gebruikers hebben, dan zal er een datacenter in het land gebouwd moeten worden. Problematisch is ook de eis van censuur die de Chinese overheid stelt aan techbedrijven.