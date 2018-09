Microsoft heeft Outlook een nieuw, versimpeld uiterlijk gegeven. De nieuwe versie is nu beschikbaar als openbare preview. Leden van een Targeted Release krijgen vanaf volgende week de optie om de nieuwe versie uit te proberen. Wanneer de definitieve versie wordt uitgerold, is nog onbekend.

Het nieuwe uiterlijk komt ook met een aantal nieuwe functies. Zo gaat het mailprogramma voorspellen waar een gebruiker op wil zoeken, op basis van recente gesprekken en mensen waar het meest mee samen wordt gewerkt. Dat stelt Microsoft in een blogbericht.

Daarnaast wordt er een module voor bestanden toegevoegd, waarin alle bestanden die via de inbox verstuurd of ontvangen zijn getoond worden. Op die manier moet het eenvoudiger worden om bestanden terug te vinden. Outlook brengt ook intelligentie technologie naar de inbox om sneller mails te beantwoorden. Dit zijn voorgestelde antwoorden, die bijvoorbeeld ook in Gmail zitten.

Add-ins en evenementen

Verder wordt de manier waarop toegang gegeven wordt tot add-ins vereenvoudigd. Daarmee worden apps naar de inbox gebracht, om taken sneller af te ronden. Het is mogelijk om apps en diensten van onder meer Boomerang, Evernote, Giphy, Microsoft Translater en PayPal vanuit de inbox te gaan gebruiken.

In de nieuwe versie verschijnen ze naast acties voor e-mails of in het drop-downmenu als een e-mail geopend wordt. Veelgebruikte add-ins kunnen vastgepind worden.

Microsoft laat gebruikers nu ook snel evenementen aan de kalender toevoegen met nieuwe event-iconen. Daardoor is het eenvoudiger om evenementen te herkennen en suggesties voor locaties te zien om het adres op te vragen. Via nieuwe intelligentie technologie is het ook mogelijk om de beste ruimte voor de meetings te vinden, op basis van de aanwezigen, de tijd, beschikbaarheid en eigen voorkeuren.

Groepen

Microsoft heeft tot slot meer opties voor groepen naar Outlook gebracht. Het was al mogelijk om op basis van groepen samen te werken. Nu zijn de bestaande functies verbeterd, waardoor het eenvoudiger en sneller is om groepen aan te maken. Ook komen er nieuwe functies als het bekijken van bestanden van bepaalde groepen.

Verder kunnen kaarten voor groepen nu overal binnen Outlook gebruikt worden. Aan de hand daarvan kan onder meer informatie over het lidmaatschap bekeken worden. Ook kunnen eigenaren van groepen acties ondernemen op het gebied van lidmaatschappen, en naar apps van groepen navigeren.