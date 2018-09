HubSpot heeft zijn Enterprise-aanbod uitgebreid met twee nieuwe producten. Het gaat om de Sales Hub Enterprise en Service Hub Enterprise. Ook heeft het bedrijf updates aangekondigd voor de Marketing Hub Enterprise.

HubSpot heeft de nieuwe producten samengevoegd in de Enterprise Growth Suite. Die suite is ontworpen om teams meer controle, flexibiliteit en een betere integratie te bieden in een pakket. De Growth Suite is gebouwd bovenop de gratis CRM van het bedrijf.

In de suite zit onder meer een Slack-integratie, evenals een Goals-tool die sales-werknemers helpt bij de rapportage van quota, service level agreements en andere belangrijke meetpunten. Ook is er Playbooks, waarmee klanten de mogelijkheid krijgen om een eigen database met bronnen en best practices aan te leggen.

Tot slot zijn er mogelijkheden voor machine learning, waarmee het bijvoorbeeld mogelijk is om voorspellingen over leads te maken. Ook integreerde HubSpot de onlangs gelanceerde Conversations-tool in de producten. Daarmee worden e-mail, chat en berichten op sociale media in één inbox geplaatst. Ook is het mogelijk om eigen chatbots te maken.

Sales Hub Enterprise

Ook nieuw is de Sales Hub Enterprise. Daarmee moeten salesteams hun efficiëntie kunnen verbeteren, doordat er minder tijd nodig is voor administratieve werkzaamheden. Daarbij gaat het onder meer om het maken van rapportages van de prestaties van hun teams, evenals het plannen van meetings en het invoeren van gegevens.

Ook zouden 7 op de 10 salescontracten eerst langs de juridische afdeling, productmanager of senior manager gestuurd moeten worden, blijkt uit onderzoek van HubSpot. Pas daarna kan er een handtekening gezet worden. De Sales Hub Enterprise pakt dit aan door bijvoorbeeld een goedkeuringssysteem voor contracten in de cloud op te zetten.