IBM helpt boeren met AI-prototypes die grondkwaliteit meten

IBM AgroPad is een papieren kaartje dat in combinatie met een app dankzij machine vision en AI de grondkwaliteit kan meten. De app toont de precieze hoeveelheid aan chemicaliën in water- en grondstalen. Dure labotesten met lange wachttijden zijn zo niet langer meer nodig

Boeren die vandaag hun grondkwaliteit willen kennen, moeten stalen nemen en naar labo’s sturen of dure staalnemers inhuren van gespecialiseerde bedrijven. Vooral voor kleine boeren is dat een zware kost. IBM heeft daar nu een innovatieve oplossing voor ontwikkeld onder de naam AgroPad. Hiermee kunnen ze hun eigen grondtesten doen, ter plaatste, in real-time dankzij AI.

IBM AgroPad

Mathias Steiner van IBM schrijft in een blogpost dat deze nieuwe methode een revolutie zou kunnen ontketenen wat betreft digitale landbouw en omgevingstesten. Kleine familiale boerderijen zijn goed voor 80 procent van de wereldwijde voedselproductie. Dan kunnen goedkope, efficiënte testen zoals deze een enorme impact hebben.

IBM AgroPad is een klein stukje papier waarop je kleine druppels water of aarde moet plaatsen. De microvloeistofchips in het kaartje voeren diverse chemische analyses uit met een resultaat binnen 10 seconden. De cirkels op de kaart geven een bepaalde kleur naargelang het testresultaat. Een compatibele app op een smartphone kan de kaart analyseren en geeft onmiddellijk het chemische testresultaat.

AI on the edge

De ‘AI on the edge’-computing aanpak gebruik machine learning en machine vision algoritmes om de gemeten kleuren te vertalen naar een correct resultaat dat beter is dan het menselijk oog kan inschatten. Testdata kan simultaan worden gestreamd naar de cloud en gelabeld worden met een digitale tag om het de tijd, locatie en resultaat te identifiëren.

Het huidige prototype kan vijf parameters testen voor grond- en waterstalen: PH, aluminium, magnesium, chloor en stikstofdioxide. IBM blijft de bibliotheek van chemische indicatoren verder uitbreiden om nog specifiekere testen af te kunnen leveren in de toekomst. Aangezien de papieren testen door iedereen kunnen worden uitgevoerd, kan publieke datavergaring een snelle realiteit worden. De massaproductie en bijhorende lage prijs van de testkaartjes moet het voor elke boer mogelijk maken om aan de slag te gaan. Afwachten hoe snel IBM AgroPad kan omzetten naar een commercieel product.