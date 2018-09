Microsoft verlengt ondersteuning Windows 10 voor enterprise

Microsoft verlengt de ondersteuning van zijn Windows 10-herfstupdates van 18 tot 30 maanden voor enterprise-gebruikers en scholen. De aanpassing treedt in werking vanaf de aankomende October 2018 Update.

Microsofts huidige upgradecyclus van 18 maanden blijkt voor heel wat bedrijven te snel. Zij zijn gewend aan een trager updateritme waarbij maar eens in de drie jaar een nieuwe versie wordt uitgebracht. Veel van die organisaties zijn pas nu de overstap aan het maken van Windows 7 naar Windows 10, omdat de ondersteuning voor Windows 7 op zijn einde loopt.

Om aan de verzuchtingen van enterprise-gebruikers tegemoet te komen, voert Microsoft een drastische wijziging door in zijn ondersteuningscyclus. De officiële ondersteuning voor herfstupdates zal vanaf de aankomende Windows 10 October 2018 Update worden verlengd van 18 tot 30 maanden voor Windows 10 Enterprise en Education.

Microsoft verlengt voor deze gebruikers ook de ondersteuningstermijn van alle eerdere Windows 10-updates die vandaag nog ondersteund worden (versies 1607, 1703, 1709 en 1803) tot 30 maanden. Vanaf de October 2018 Update geldt de langere ondersteuning alleen nog voor updates die in de herfst verschijnen. De lente-updates van maart/april blijven vasthouden aan 18 maanden en lijken daardoor meer op consumenten gericht.

De aanpassing moet bedrijven die terughoudend stonden tegenover de snelle upgradecyclus van Windows 10, nu toch over de streep trekken om te upgraden. Microsofts Windows 10-adoptie is al enkele maanden gestagneerd op zo’n 700 miljoen actieve apparaten, waarvan 200 miljoen bedrijfstoestellen, zo blijkt uit een recente presentatie van Nick Parker, Corporate VP Consumer and Device Sales bij Microsoft, tijdens de IFA-beurs in Berlijn. In die laatste categorie kan Microsoft nog de meeste groei realiseren; in het afgelopen jaar noteerde het in dit segment een groei van 79 procent jaar op jaar.