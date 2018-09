380.000 betaalkaarten gestolen bij hack op British Airways

Bij een hack op British Airways zijn 380.000 betaalkaarten in gevaar gebracht. De hack vond tussen 21 augustus en 5 september plaats. Het probleem is volgens de luchtvaartmaatschappij inmiddels opgelost. De politie en getroffen klanten zijn op de hoogte gebracht.

De luchtvaartmaatschappij doet nog onderzoek naar de hack, meldt The Guardian. Bij de aanval werden zowel financiële als persoonlijke data van klanten die via ba.com en de app van British Airway boekten gestolen. Volgens het bedrijf zijn details over de reizen en paspoorten niet in gevaar.

“British Airways spreekt nu met getroffen klanten. We adviseren om alle klanten die vermoeden dat ze getroffen zijn door dit incident om contact op te nemen met hun banken of creditcard-providers en hun advies op te volgen”, aldus de luchtvaartmaatschappij. “We hebben de politie en relevante autoriteiten op de hoogte gebracht.”

De National Crime Agency zegt op de hoogte te zijn van berichten over een datalek bij British Airways. “We werken met partners om de beste manier van handelen te bepalen.”

Vertrouwen

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de hackers de systemen van British Airways wisten binnen te dringen. Volgens Alex Neill van Which? moet de luchtvaartmaatschappij echter snel stappen gaan nemen. “Het is nu belangrijk dat het bedrijf snel actie onderneemt, om er zeker van te zijn dat de getroffen klanten informatie krijgen over wat er gebeurd is en welke stappen ze moeten nemen om zichzelf te beschermen.”

“Iedereen die denkt dat ze een risico op fraude lopen, zou moeten overwegen om hun online wachtwoorden aan te passen, en hun bank- en andere online accounts in de gaten te houden”, aldus Neill. “Ook moeten ze oppassen voor e-mails over het lek, aangezien scammers er mogelijk misbruik van gaan maken.”

Het datalek heeft mogelijk grote gevolgen voor het bedrijf. Mocht uit het onderzoek blijken dat British Airways nalatig was, dan krijgt het volgens de nieuwe Europese privacywet GDPR een boete. Die boete kan uitkomen op maximaal 4 procent van de wereldwijde omzet.