Salesforce heeft nieuwe functies onthuld waarmee sales-medewerkers en marketeers de diensten productiever kunnen gebruiken. De twee grootste aanvullingen worden beschikbaar voor Sales Cloud. Daarnaast wordt het business-to-business marketing-platform Pardot geüpdatet.

De eerste nieuwe tool voor Sales Cloud is Work Queues. De tool gebruikt machine learning om vast te stellen welke leads de prioriteit moeten krijgen, gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat dit betalende klanten worden. Gebruikers kunnen vervolgens het gesprek aangaan met deze contacten aan de hand van Sales Cadences, de andere nieuwe functie. Dat meldt Silicon Angle.

Sales Cadences laat bedrijven een soort visuele blauwdrukken maken voor het aangaan van de interactie met mogelijke klanten. In de tool wordt een workflow aangemaakt, die aanbevelingen kan tonen voor de tijd om te bellen of te e-mailen. Ook worden er tips gegeven over wat een werknemer kan zeggen.

De tools kunnen onder meer handig zijn voor nieuwe werknemers, die de richtlijnen gemakkelijk kan gebruiken. Ook zegt Salesforce dat Sales Cadences handig kan zijn voor veteranen in het vak, die soms de best practices weer even willen bekijken of er zeker van willen zijn dat ze iedere interactie consistent afhandelen.

Pardot

Pardot krijgt ook een nieuwe tool, genaamd Einstein Behavior Scoring. Deze tool biedt ranking-functies vergelijkbaar met Work Queues. Daardoor kunnen bedrijven de juiste prioriteit geven aan leads, gebaseerd op interacties met campagnes. Er wordt gekeken naar hoe ieder persoon reageert op een e-mail en materiaal op de website, om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat diegene een aankoop doet.

Daarnaast wordt Campaign Insights uitgerold. Deze functie gebruikt verzamelde data over interacties om informatie te geven over hoe goed een campagne het doet. Hierbij ligt de focus op het meten van de doeltreffendheid van marketingcontent en onderwerpen van e-mails.

Salesforce CPQ

Tot slot wordt Salesforce CPQ geüpdatet. Met deze update wordt het mogelijk om te werken met zakelijke modellen gebaseerd op abonnementen. Bedrijven kunnen automatisch betalingen, facturen en factureringsrapporten vernieuwen op vooraf ingestelde momenten.

Ook wordt er een functie beschikbaar die wijzigingen als het vernieuwen van een contract automatisch onder het relevante account van een klant plaatst.

De meeste van deze opties worden in oktober beschikbaar. De tools voor sales en marketing worden in februari beschikbaar.