CFO Goldman Sachs: bericht over cryptovaluta gisteren is nepnieuws

De waarde van cryptovaluta is heel erg afhankelijk van het gedrag van de markt. Een kleine beslissing van een instantie kan al grote invloed hebben. Gisteren hoorden we bijvoorbeeld dat de bank Goldman Sachs besloten zou hebben toch maar geen cryptobeurs te maken. Daardoor crashte de markt en daalden veel munten met meer dan tien procent in waarde. Nu blijkt dat nepnieuws te zijn.

Vandaag meldt Marty Chavez, de CFO van Goldman Sachs, tijdens een presentatie op TechCrunch Disrupt, dat het verhaal van gisteren “nepnieuws” is. De bank kijkt nog altijd naar manieren om cryptovaluta als diensten aan te bieden. Wel benadrukt Chavez dat er nog geen tijdlijn voor is en dat er echt nog aan plannen gewerkt wordt.

Geen aankondiging

De CFO vertelde tijdens Disrupt dat er geen aankondigingen gemaakt zijn. “Er is ook niets voor ons veranderd”, aldus Chavez. Dus kan hij naar eigen zeggen niets anders dan het bericht van gisteren “omschrijven als nepnieuws”. Er wordt nog altijd gewerkt aan een platform om bitcoin te verhandelen.

Volgens Chavez is er veel vraag van klanten om een beursplatform dat de handel in bitcoin ook echt professionaliseert. Maar dat is niet gemakkelijk, en veel klanten willen ook een fysieke vorm van bitcoin hebben volgens Chavez. “Dat is ontzettend interessant, maar ook enorm uitdagend”. Er zou ook nog geen goede oplossing zijn daarvoor.

Geen tijdlijn

Er is nog geen tijdlijn voor de eventuele lancering van een platform van Goldman Sachs. “We hebben er wel interesse in, maar het is een lange weg die we moeten volgen, dus ik zou alleen maar speculeren”, benadrukt Chavez. Daarom noemt hij geen tijdlijn en benadrukt de CFO dat “dit deel van de evolutie [van bitcoin] nog niet rond is.”

De vraag is ook of banken als Goldman Sachs wel aan boord van cryptovaluta willen springen, als de waarde daarvan zo volatiel is. De bitcoin was in januari nog 20.000 dollar waard, maar daalde enorm in waarde. Op moment van schrijven is de munt nog maar 6.500 dollar waard, mede door het nieuws van gisteren, want de munt was vlak daarvoor nog vijftien procent meer waard.