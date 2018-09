Consumenten maken zich grote zorgen om de veiligheid van data

Consumenten lijken zich steeds meer zorgen te maken om hun data. In tijden waarin datalekken, datamisbruik en aan data gerelateerde schandalen steeds vaker in het nieuws lijken te komen, is dat ook geen vreemde zaak. Onderzoek bevestigt nu dat consumenten zich zorgen maken over hun data.

Dat blijkt uit onderzoek van Salesforce Research, dat een licht werpt op deze vragen. Salesforce deed onderzoek onder 6.723 individuen wereldwijd en keek naar hun mening over data en de veiligheid daarvan. 59 procent van de respondenten meldde te geloven dat hun persoonlijke gegevens kwetsbaar zijn voor veiligheidslekken. 54 procent van de mensen gelooft dat bedrijven met data niet het beste met hen voor hebben.

Opmerkelijke ontwikkeling

Tegelijk lijkt er wel iets interessants te gebeuren. Relatief veel mensen willen dat marketing in bepaalde mate op hen als individu gericht is. 84 procent van de respondenten wil behandeld worden “als een persoon, niet als een nummer”. En 54 procent vindt dat marketing momenteel niet zo relevant is als ze zouden willen.

Salesforce schrijft dat dit een paradox lijkt, maar dat personalisering en vertrouwen elkaar niet uitsluiten. 86 procent van de respondenten geeft bijvoorbeeld aan dat ze een bedrijf eerder zullen vertrouwen, als aangegeven wordt waarom bepaalde gegevens nodig zijn. 68 procent wil ook dat die informatie volledig gebruikt wordt om te zorgen voor een persoonlijkere ervaring.

In het onderzoek meldt Salesforce dat het van groot belang is dat klanten begrijpen wat de toegevoegde waarde van bepaalde technieken is. “Onder millennials en Gen Zers geeft 91 procent aan bedrijven eerder te vertrouwen met persoonlijke gegevens, als uitgelegd wordt hoe die gebruikt worden om te zorgen voor een betere ervaring.”