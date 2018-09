Logi Analytics biedt nu ook voorspellende analyses aan

Logi Analytics, een bedrijf dat tools voor ontwikkelaars verkoopt, breidt zijn mogelijkheden de komende tijd flink uit. Momenteel kunnen ontwikkelaars met de producten van Logi Analytics de mogelijkheden voor data-analyses uitbreiden met voorspellende analyses.

Het bedrijf biedt een ontwikkelaarsplatform aan dat het voor de ontwikkelaars van toepassingen mogelijk maakt om gebruik te maken van verschillende databronnen. Zo kunnen Oracle en SQL Server, evenals big data tools als Apache Hadoop, Amazon Redshift en HPE Vertica aangewend worden. Ook biedt Logi Analytics allerlei dashboard en visualiseringsopties voor ontwikkelaars om zo meer inzicht te krijgen in hun data.

Voorspellende analyses

Ontwikkelaars krijgen nu ook de beschikking over de mogelijkheid om voorspellende analyses in hun toepassingen te embedden, via het nieuwe product Logi Predict. Deze techniek gebruikt zowel nieuwe als historische gegevens om activiteit te voorspellen, maar doet dat ook voor gedrag en trends.

Daarvoor integreert Logi Analytics statische analyses, queries en geautomatiseerde machine learning algoritmes om datasets op te bouwen. Die plaatsen een numerieke waarde op de kans dat een bepaalde gebeurtenis plaats zal vinden. Logi Predict kan gedrag en trends voorspellen en opent daarmee nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars. Zo zou fraude gedetecteerd kunnen worden en zouden advertenties gerichter kunnen worden.

Logi Predict maakt het ook makkelijker om voorspellende analyses te embedden en maakt veel van het werk overbodig. Dat is fijn, want daarvoor is uitgebreide kennis van programmeertalen als R en Python nodig. Volgens het bedrijf is het normaal een complex proces met minstens veertien stappen, die zijn teruggebracht naar drie stappen.