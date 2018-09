Kaspersky komt met clouddienst Security Cloud

Kaspersky Lab kondigt de Kaspersky Security Cloud aan, een dienst voor consumenten waarmee ze beveiliging op elk moment op kunnen schalen. De Security as a Service-oplossing is niet gekoppeld aan de apparatuur, maar aan de eigenaar via een account op het My Kaspersky-portaal. Security Cloud gaat ervan uit dat iedere gebruiker uniek is en op een eigen manier online navigeert.

Hiervoor combineert de clouddienst elementen uit verschillende security-oplossingen in een zogeheten adaptief scenario. Dit houdt in dat de dienst op het juiste moment bescherming biedt, afhankelijk van individueel gedrag en gebruikte apparatuur.

Netwerk

Kaspersky omschrijft met een aantal scenario’s de werking van het product. Zo blijkt gratis wifi in veel gevallen niet veilig. De Security Cloud rapporteert een dergelijk risico en schakelt, afhankelijk van de instellingen, automatisch de VPN in om alle verzonden data veilig te versleutelen. Daarmee zijn hackers niet in staat gegevens te ontcijferen.

Ook voor thuisnetwerken biedt de nieuwe oplossing bescherming. Kwaadwillenden dringen namelijk regelmatig het thuisnetwerk in om stiekem te bekijken wat de gebruiker doet of gratis gebruik te maken van internet. De Security Cloud kent alle apparaten die tot het netwerk behoren en houdt de gebruiker op de hoogte.

Andere functies

Op het gebied van wachtwoordbeveiliging treft de clouddienst een tweetal maatregelen. Er wordt bijvoorbeeld geprotesteerd als blijkt dat het aangemaakte wachtwoord niet veilig genoeg is. Daarnaast volgen er waarschuwingen indien de wachtwoorden gestolen zijn bij een aangesproken dienst. Op die manier wordt voorkomen dat persoonlijke gegevens op verkeerde plekken terecht komen.

Verder maakt de Sercurity Cloud regelmatig automatisch back-ups, zodat waardevolle gegevens niet verloren gaan als bijvoorbeeld de harde schijf het begeven heeft. De oplossing biedt de mogelijkheid om tegelmatig back-ups te maken. Als er het vermoeden is dat de harde schijf op zijn laatste benen loopt, volgt een waarschuwing.

Versies

Kaspersky maakt de dienst beschikbaar in drie versies. De gratis uitvoering voorziet in een beperkt aantal veiligheidsscenario’s, is van toepassing op één account en werkt op drie apparaten tegelijkertijd. Met de Security Cloud Personal biedt Kaspersky volledige functionaliteit voor één account en vijf toestellen. Tot slot is er nog Security Cloud Family, die geschikt is voor grote families of vriendengroepen met maximaal twintig accounts.