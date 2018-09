Zyxel kondigt nieuwe outdoor access point WAC6552D-S aan

Zyxel laat aan Techzine weten over de WAC6552D-S. Het betreft een weerbestendige access point voor wifi op drukke buitenlocaties. Zo voldoet het apparaat onder andere aan de IP67-norm, wat inhoudt dat WAC6552D-S volledig beschermd is tegen stof en zware regen.

De access point wordt uitgerust met een MIMO-smartantenne, die zich aan kan passen aan veranderingen in de omgeving. Dit kan in verschillende situaties een voordeel opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een caravan die in de buurt van de AP wordt geparkeerd. Meestal is dat fataal voor het signaal van de AP. De WAC6552D-S past zijn signaal in dit geval echter automatisch aan om obstakels te omzeilen, zodat de best mogelijke verbinding geleverd blijft worden.

Daarnaast ondersteunt de AP de 802.11ac-standaard, aangevuld met het Zyxel-ontwerp RF-first. Daardoor kunnen draadloze snelheden bereikt worden tot 300 en 866 Mbps, voor respectievelijk de 2.4 GHz en 5 GHz banden. Op het apparaat vinden we een Gigabit Ethernet-poort en een consolepoort.

Inzetten

Zyxel spreekt over een access point die gemakkelijk te installeren en beheren is. Dit vanwege het automatisch schakelen tussen standalone-modus en controller management, en het hulpprogramma Zyxel ONE Network. Met het laatste onderdeel kunnen beheerders snel IP-adressen aan meerdere AP’s toewijzen.

De WAC6552D-S wordt geleverd met een mastmontagekit. Dankzij een interferentie bestrijdende technologie is meer dan één apparaat op dezelfde paal te monteren. Dit moet hoge kosten voorkomen, aangezien er geen extra palen hoeven te worden geïnstalleerd. De behuizing van de AP is 255 millimeter bij 256 millimeter, en is 62 millimeter dik.

Zyxel levert het nieuwe model voor een adviesprijs van 475 euro exclusief BTW.