Ericsson pleegt eerste 5G-telefoontje naar een smartphone

Ericsson heeft aangekondigd dat het in zijn laboratorium in Stockholm de eerste 5G-oproep naar een mobiel apparaat ter grootte van een smartphone heeft uitgevoerd. De netwerkleverancier werkte daarvoor samen met chipfabrikant Qualcomm.

Het zou volgens Ericsson gaan om de eerste 3GPP-compatibele 5G New Radio (5G NR) millimetergolf (mmWave) over-the-air oproep naar een mobiel apparaat. Er werd gebruik gemaakt van de 39 GHz mmWave-spectrumband en Ericssons 5G NR Air 5331 radio- en basebandproducten. Qualcomm leverde de Snapdragon X50 5G-modem voor het mobiele testapparaat.

Volgens Ericsson en Qualcomm zullen proeven zoals deze de weg vrijmaken voor commerciële lanceringen van infrastructuur die voldoet aan 5G NR-normen, alsook smartphones en andere mobiele apparaten. Bovendien zouden deze vroege tests en mijlpalen operatoren en OEM’s wereldwijd in staat stellen om tests in het veld uit te voeren met behulp van hun eigen netwerken en apparaten.

Eerder deze week heeft Ericsson aangekondigd drie nieuwe producten aan zijn 5G-hardware- en softwareportfolio toe te voegen, waaronder Spectrum Sharing tussen 4G- en 5G-banden, nieuwe Street Macro-oplossingen voor mmWave-implementaties en RAN Compute.

Afgelopen week heeft Ericsson ook een 5G-samenwerking aangekondigd met Juniper Networks, een IoT- partnership met Sprint, de overname van het Amerikaans bedrijf voor serviceverzekeringstechnologie Cenx en de voltooiing van een 5G-oproep met Swisscom in Zwitserland. Ericsson kondigde in juni ook een 5G data-oproep aan via een commercieel mobiel netwerk in samenwerking met Telstra en Intel.