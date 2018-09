Weinig efficiënt gebruik ontwikkelaars kost miljarden

Stripe, dat een betaalplatform heeft, deed onderzoek naar de rol van softwareontwikkelaars in de bredere economie. Volgens Stripe kost het inefficiënte gebruik van ontwikkelaars Britse ondernemers het komende decennium bijna 100 miljard dollar. De crux van het probleem ligt niet zozeer bij de ontwikkelaars zelf.

Uit het onderzoek van Stripe blijkt dat ontwikkelaars teruggehouden worden door het onderhoud van reeds bestaande IT-infrastructuur. Doordat ze zich daar volgens het onderzoek meer dan zeventien uur per week mee bezig houden, is er veel minder tijd over voor strategische projecten die zouden kunnen helpen met innovatie binnen de bedrijven waar ze werken.

Onderhoud en oplossen problemen

Veel bedrijven zijn nu in feite techbedrijven, in welke industrie ze zich ook bevinden. Dat komt doordat ze op de een of andere manier wel steunen op digitale processen om dingen gedaan te krijgen. Dat is ergens problematisch, want volgens Stripe steunen teveel bedrijven nog op legacy systemen, waardoor ontwikkelaars veel tijd kwijt zijn aan onderhoud en het oplossen van problemen.

Er is daarvoor geen directe oplossing. Migreren naar andere systemen is erg duur en een tijdrovende klus. Geld en tijd zijn juist twee factoren waar bedrijven op letten en dus niet zomaar besteden of steken in dit soort grote projecten. Daar komt bij dat bedrijven ook vaak niet door hebben hoe belangrijk de IT is.

Brexit zorgt ook voor problemen

Opvallend is ook dat de Brexit volgens Stripe wel eens voor problemen zou kunnen zorgen. Momenteel heeft 68 procent van de Britse bedrijven al moeite om ontwikkelaars te vinden. Een deel van de mensen die aangetrokken worden kwam tot dusverre uit de Europese Unie. Maar door de Brexit, is het Verenigd Koninkrijk een stuk minder aantrekkelijk om naar toe te komen.

Er vindt volgens Stripe zelfs een heuse exodus plaats van Europees personeel uit het Verenigd Koninkrijk. Van fruitplukkers tot verplegers, tot aan softwareontwikkelaars: allemaal lijken ze weg te blijven of te vertrekken. Die problemen zouden alleen maar groter kunnen worden door de Brexit maart volgend jaar.