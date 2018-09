Apple bouwt website waar overheden consumentendata kunnen aanvragen

Apple werkt aan een site die de vele dataverzoeken die de onderneming van overheden wereldwijd ontvangt, kan verwerken. Dat zou het voor zowel Apple als voor de overheden die de verzoeken indienen makkelijker maken om de boel te verwerken.

Dat meldt de site MacRumors vandaag. Momenteel vinden dergelijke dataverzoeken plaats via een speciaal e-mailaccount. Maar door een site te lanceren, wordt het werk van zowel overheden als van Apple wat gestroomlijnder en eenvoudiger gemaakt. De site zou eind dit jaar al live moeten gaan. Daarnaast leidt Apple momenteel een team op, dat overheden wereldwijd moet trainen. Het bedrijf werkt ook aan een trainingsmodule voor agenten.

Verkrijgen en verwerken bewijs

De zet van Apple is een reactie op een bericht van het Center for Strategic and International Studies over de uitdagingen rond cybersecurity waar overheden in de Verenigde Staten mee te maken krijgen. Het verkrijgen en verwerken dan digitaal bewijs kan soms nog behoorlijk ingewikkeld zijn en die processen kunnen beter.

De afgelopen jaren heeft Apple diverse soorten gegevens over zijn gebruikers overgedragen aan overheden. Denk onder meer aan de inhoud van de iCloud-opslag van consumenten, maar ook aan hun fysieke adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en informatie aan de hand waarvan bijvoorbeeld de politie iemands mobiele telefoon kan identificeren.

Wat Apple niet doet, is overheden een achterdeurtje geven om communicatie die via iDevices verloopt af te kunnen luisteren. Beroemd is het voorval waarbij Apple weigerde samen te werken met de FBI bij pogingen een iPhone te ontgrendelen die de dader van de San Bernardino-aanslag in 2015 toebehoorde.