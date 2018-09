‘Nederland heeft beduidend meer last van malware dan België’

Nederland ondervindt meer last van malware dan België, stelt G DATA op basis van een half jaarlijkse analyse. Het zou gaan om 30 procent. Daartegenover staat dat er in België circa 35 procent meer potentially unwanted programs (PUP’s) zijn waargenomen in vergelijking met Nederland. Het betreft programma’s die mogelijk niet gewenst zijn, ondanks het feit dat de gebruiker ze downloadde.

G DATA identificeerde in het afgelopen half jaar 2.396.830 nieuwe malwaresamples, wat neerkomt op ongeveer 9 samples per minuut. Het vertegenwoordigt geen toename in nieuwe soorten malware, aldus het securitybedrijf. Over het gehele vorige jaar waren er bijvoorbeeld 8,4 miljoen nieuwe samples, tegenover de verwachte 5,4 miljoen van dit jaar.

Cryptojacking en games

Wel wordt er een sterke toename in cryptojacking vastgesteld, een groei waar andere partijen ook vaker voor waarschuwen. Bij deze aanval delft het slachtoffer onbewust cryptovaluta voor de aanvaller. Cybercriminelen gebruiken in sommige gevallen games om slachtoffers te laten minen.

G DATA ziet ook dat games over het algemeen steeds vaker gebruikt worden om andere soorten malware te verspreiden. Vaak treffen deze aanvallen kinderen, aangezien zij zich niet bewust zijn van potentiële bedreigingen. Zo zag het bedrijf het afgelopen half jaar een enorme toename in kwaadaardige Android-games, er waren onder andere neppe versies van de Fortnite-app voor Android.

Support scams

Verder neemt G DATA een comeback van ‘support scams’ waar. Hierbij doen cybercriminelen zich voor als een helpdesk voor een bepaald bedrijf, vaak Microsoft. Slachtoffers horen hierbij dat hun computer is geïnfecteerd met malware. Dit zogenaamde probleem zou te verhelpen zijn met een programma, dat in werkelijkheid de cybercrimineel in staat stelt de computer op afstand tijdelijk over te nemen. Na afloop dienen slachtoffers geld te betalen, terwijl het systeem mogelijk besmet is met malware die toegang tot gegevens realiseert.

Desalniettemin laten de cijfers over het afgelopen halfjaar een afname zien. In het bijzonder waren de statistieken over het tweede kwartaal lager dan voorheen.