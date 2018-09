Thomas Kurian, topman bij Oracle, heeft aangekondigd een “verlengd verlof” te nemen van het bedrijf. Kurian heeft de leiding over het uitbreiden van de cloud computing bij het bedrijf. Volgens een woordvoerder wordt hij snel terugverwacht.

Waarom Kurian besloten heeft verlof te nemen, is onbekend. “Hij neemt wat vrije tijd op. We verwachten hem snel terug”, aldus een woordvoerder tegenover CNBC. In een e-mail die de zender in handen heeft, bedankt Kurian zijn werknemers voor hun hulp bij de transitie naar de cloud.

“Ik ben erg trots op wat we samen hebben bereikt en dankbaar om de kans te hebben gehad om jullie bij deze reis te helpen”, aldus Kurian in de mail. Aan het eind van de mail stond zijn persoonlijke contactinformatie. Wanneer Kurian denkt terug te keren bij het bedrijf, is onbekend.

Thomas Kurian

Kurian begon in 1996 bij Oracle, wat betekent dat hij daar al 22 jaar werkt. In de laatste jaren had hij de leiding over de software-ontwikkeling, terwijl het bedrijf probeerde werkzaamheden in cloud computing op te zetten.

Sinds 2015 is Kurian president van product development. Daarbij heeft hij de leiding over Fusion middleware en zakelijke applicaties die een prominente rol speelden bij de transitie naar de cloud. Zijn functie is zo hoog dat hij rechtstreeks rapporteert aan CTO Larry Ellison.

De organisatie van Kurian heeft naar eigen zeggen inmiddels 35.000 mensen in 32 landen. Dat is ongeveer een vierde van alle werknemers bij het bedrijf. Aan het einde van het fiscale jaar, dat op 31 mei 2017 eindigde, kreeg hij dan ook een compensatie van 35,7 miljoen dollar.

Overigens is de tweelingbroer van Kurian, George, ook een bekendheid in Silicon Valley. Hij is nu de president en CEO van NetApp, een bedrijf dat zich richt op de infrastructuur van datacentra.