Pentagon wil 2 miljard dollar investeren voor meer AI in wapens

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft beloofd in de komende vijf jaar 2 miljard dollar te investeren in systemen met kunstmatige intelligentie (AI) voor wapens. De systemen moeten daardoor meer vertrouwen wekken bij commandanten in het leger en geaccepteerder worden.

De Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ziet het ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen voor militaire problemen als zijn belangrijkste taak. Het Witte Huis heeft eerder al steun gegeven aan het toevoegen van AI aan meer Amerikaanse wapens, in de hoop dat ze de concurrentie met Rusland en China beter aankunnen, meldt The Verge.

Hoewel de investering voor de standaarden van het Pentagon laag is, is deze wel hoger dat alle investeringen in AI-programma’s tot nu toe. In juli werd een deel van het geld al uitgegeven. Booz Allen Hamilton ontving toen een contract ter waarde van 885 miljoen dollar om te werken aan onbekende AI-programma’s in de komende vijf jaar.

Project Maven

In 2019 moet project Maven, het grootste AI-project van het leger, 93 miljoen dollar krijgen. Project Maven moet de mogelijkheid van computers om objecten in beelden te herkennen verbeteren. Het programma heeft alleen een militair doel, en is erg controversieel omdat het analytisch militair werk aan computers geeft.

Het project werd geleid door Google, maar in juni zei het bedrijf te stoppen met zijn werkzaamheden als het contract afloopt. Reden is dat werknemers van Google protesteerden, omdat ze niet willen werken aan software dat het leger kan helpen bij het vaststellen van doelen om te doden.

Tot nu toe is het echter niet toegestaan voor computers om zelfstandig dodelijke acties te ondernemen. In een document van het Pentagon dat in augustus openbaar werd, staat dat voortgangen in de technologie dit soort wapens wel snel mogelijk gaat maken.

Weinig vertrouwen

Technisch gezien is het ook al mogelijk om een doel te kiezen en wapens te vuren, maar commandanten zijn tot nu toe huiverig geweest om alle controle aan een AI over te geven. Reden is dat ze geen vertrouwen hebben in de beredeneringen van een machine, zeker niet op een slagveld waar verschillende variabelen naar voren kunnen komen die vooraf niet voorkwamen.

Met nieuwe technologieën moeten de systemen beter kunnen uitleggen waarom beslissingen gemaakt worden. Dit zou belangrijk zijn voor de toekomst van AI in het leger.