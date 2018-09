Rigetti Computing zegt dichter bij zijn doel van het maken van een werkende kwantumcomputer te zijn. Deze computer moet problemen sneller oplossen voor minder geld, of met resultaten met een betere kwaliteit dan bij traditionele machines.

Quantum computers verwerken computations aan de hand van zogenaamde “qubits”. Die zijn vele malen krachtiger dan traditionele “bits” in de klassieke computers. Een gewone bit kan namelijk alleen 0 of 1 zijn, een kwantum bit – of qubit – kan 0, 1 of iets anders zijn. Dat kan bijvoorbeeld 1/2 zijn, 9/16e zijn of een ander punt op een multidimensionale as.

Dit noemen we een “superpositionering”-karakteristiek. Qubits moeten een complex probleem kunnen representeren dat normale computers niet kunnen begrijpen.

Problemen

In het verleden maakte het bedrijf al een 8-qubit en een 19-qubit kwantumcomputer die in de cloud gehost is beschikbaar voor onderzoekers van universiteiten en nationale laboratoria. Het demonstreren van de “quantum advantage”, zoals ze een werkende kwantumcomputer noemen, is echter nog een “open uitdaging”. Er zijn nog wat beren op de weg naar het bouwen van krachtige kwantumcomputers, aldus Silicon Angle.

Het enige probleem bij het bereiken van dit doel is dat het “duizenden of zelfs miljoenen qubits” nodig heeft om mee te spelen. Dat soort apparaten zijn volgens Rigetti Computing nog decennia van ons verwijderd.

Rigetti Quantum Cloud Services

Het bedrijf denkt echter met een tijdelijke oplossing te zijn gekomen waarmee “onderzoekers en ontwikkelaars kunnen werken aan de quantum advantage op apparaten die sneller uitkomen”. Die oplossing is de Rigetti Quantum Cloud services, wat een hybride kwantum-klassiek platform is, gecombineerd met de beste delen uit beide computers.

Onderzoekers zouden al begonnen zijn aan het maken van hybride algoritmes die kwantumcomputers als coprocessors kunnen gebruiken in een traditionele computer. Daarmee is het mogelijk om de quantum advantage met tientallen of honderden qubits te bereiken. De doelstelling is nog niet bereikt, maar de nieuwe oplossing zou een grote stap in die richting zijn.

Met de nieuwe dienst moet het volgens het bedrijf mogelijk worden om kwantum-klassieke programma’s te draaien in een virtuele traditionele computing-omgeving, samen met de kwantum-hardware. Taken die normaal gesproken seconden duurden, duren nu milliseconden.