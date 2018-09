Thales en Gemalto krijgen in VS toestemming voor overname

Thales en Gemalto hebben toestemming gekregen van de Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) voor de overname van Gemalto. Bij de overname is een bedrag van 4,8 miljard euro gemoeid. De twee marktleiders op het gebied van beveiligingshardware worden na de overname één bedrijf.

Eerder kregen de bedrijven al toestemming van China, Israël, Turkije, Australië en Canada voor de overname. Daardoor hebben ze nu zes van de veertien vereiste toestemmingen gekregen. Naar verwachting zijn die allemaal binnen voor het einde van 2018, aldus het bedrijf in een aankondiging. De transactie wordt daarna snel gesloten.

Europese Commissie

De twee bedrijven hebben nog geen toestemming van de Europese Commissie gekregen, dat een diepgravend onderzoek doet naar de overname. Volgens de Commissie kan de fusie leiden tot hogere prijzen voor ‘hardware security modules’, en schaadt de overname mogelijk de keuze en innovatie voor dergelijke modules.

Uit het onderzoek moet blijken of de beoogde overname hier niet toe leidt. Ook wil de Commissie aantonen in hoeverre de twee bedrijven naaste concurrenten zijn en wat de potentiële reactie van consumenten zou zijn. De Commissie neemt uiterlijk op 29 november een besluit.

Thales en Gemalto zeggen in de nieuwe verklaring nog altijd constructief samen te werken met de autoriteiten om de overgebleven goedkeuringen te krijgen.

Aanbod afgewezen

Thales bereikte in december vorig jaar een akkoord met Gemalto voor de overname. Gemalto wees eerder een bod van Atos af, dat 4,3 miljard wilde betalen voor het bedrijf.

De bedoeling is dat Thales zijn digitale businesses gaat combineren met Gemalto. Gemalto blijft onder zijn eigen merk zaken doen.