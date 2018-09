‘AI vergoot wereldwijd BNP komende twaalf jaar met 13 biljoen dollar’

Volgens adviesbureau McKinsey zal kunstmatige intelligentie (AI) een grote impact hebben op de wereldwijde productiviteit. Het bedrijf denkt aan een additionele wereldwijde economische activiteit van rond de 13 biljoen dollar. Omgerekend komt dat neer op zo’n 11,2 biljoen euro.

Als de voorspelling van McKinsey uitkomt, betekent het dat AI het bruto nationaal product (BNP) jaarlijks met 1,2 procent laat groeien. ZDNet vergelijkt dit met de impact van de stoommachine, die tussen 1850 en 1910 jaarlijks een groei van 0,3 procent veroorzaakte. Ook betekent het de dubbele impact die IT begin deze eeuw had.

Factoren

In 2030 zal dat uiteindelijk leiden tot een BNP dat 16 procent hoger uitvalt dan vandaag de dag het geval is. McKinsey benoemt een aantal factoren dat productiviteitsgroei aandrijft, namelijk werkautomatisering, innovatie en nieuwe concurrentie. De grootste impact op het BNP zal komen van het automatiseren van werk, wat tegen 2030 maar liefst 9 biljoen dollar waard kan zijn. Voor producten en diensten die voortkomen uit AI geldt over twaalf jaar volgens het adviesbureau een waarde van 6 biljoen euro.

Bovendien zullen meerdere factoren de schaal van de impact bepalen, waaronder de snelheid van AI-adoptie en de arbeidsmarktstructuur van een land. Organisaties die als eerste gebruik gaan maken van de technologie, zullen er de meeste voordelen uit halen.

Andere invloeden

McKinsey geeft wel aan dat AI een aantal andere gevolgen kent. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. In rijkere landen leidt het tot 20 tot 25 procent aan netto economische voordelen ten opzicht van vandaag de dag. Voor ontwikkelingslanden heeft AI een groei van vijf tot 15 procent tot gevolg. Dat maakt het gat tussen de twee nog groter.

Daarnaast voorspelt het adviesbureau een lagere vraag naar banen met repetitieve taken en weinig digitale vaardigheden. Omgekeerd geldt het volgende: de vraag naar niet-repetitieve werkzaamheden met veel digitale vaardigheden neemt toe. Hierdoor groeit het gemiddelde loon en gaan bedrijven concurreren om talent te werven.