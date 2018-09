Tor Project lanceert eerste mobiele browser voor Android

The Tor Project, de organisatie achter het privacygerichte Tor-netwerk, heeft de eerste mobiele versie van zijn Tor-browser voor Android gelanceerd. Die vervangt de niet-officiële Orfox-browser, waarvan de ontwikkeling wordt stopgezet.

De Tor-browser voor Android is gratis beschikbaar in de Google Play Store en bevindt zich momenteel in alpha. Tor Project roept zijn gebruikers op om de browser te testen op eventuele bugs.

Om de alphaversie van de browser te kunnen gebruiken moeten gebruikers ook Orbot installeren. Dat is een mobiele proxy-app waarmee de browser kan verbinden met het Tor-netwerk. Vanaf een toekomstige release zal dit niet langer een vereiste zijn.

De mobiele Tor-browser ondersteunt vandaag reeds een tracker blocker, bescherming tegen fingerprinting, omzeiling van ISP-blokkades en meerlagige encryptie.

Orfox op pensioen

De officiële Tor-browser voor Android vervangt de Orfox-browser. Die werd tot nu toe door het Guardian Project ontwikkeld, maar wordt op pensioen gestuurd na de aakondiging van Tor Project.

Voorlopig is er nog geen nieuws bekend over een officiële Tor-browser voor iOS. Tor Project adviseert iOS-gebruikers om de Onion Browser te gebruiken.

Tor Browser v8

De aankondiging van de mobiele Tor-browser voor Android volgt kort op de lancering van een grote update voor de desktopversie van de browser.

Tor Browser v8 werd geüpdatet om gebruik te maken van de nieuwe Firefox Quantum-codebase, die vorig jaar in november werd gelanceerd.