Stellar neemt blockchain-startup die gesteund is door Visa en Nasdaq over

Stellar neemt de blockchain startup Chain over die steun had van Visa en Nasdaq. Dat heeft Chains ceo Adam Ludwin vandaag bekend gemaakt. De bedoeling is dat de afzonderlijke producten van de bedrijven van de markt gehaald worden en gecombineerd. Samen vormen ze Interstellar.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. Interstellar zal de klantenbasis en producten van Chain migreren naar de wereldwijde blockchain van Stellar, die ontwikkeld is door het bedrijf Lightyear. Daardoor ontstaat een platform dat volgens Ludwin bedrijven en andere organisaties ertoe in staat zal stellen om bezittingen te beheren. “We zoeken naar een manier om onze klanten te helpen om de projecten waaraan we gewerkt hebben van een privaat netwerk naar een publiek netwerk te bewegen.”

Grote spelers

Chain was een van de grootste spelers op het gebied van blockchain, met klanten in de financiële dienstverlening. Stellar was een open netwerk dat het mogelijk maakt om elke munteenheid uit te wisselen, over te dragen en uit te geven. Dat allemaal via het internet. Een van de bedrijven die hier actief gebruik van maakte is Intel, dat een betaalnetwerk ontwikkelde op basis van de blockchain van Stellar.

Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet zeker. Vorige week werd de deal pas afgerond, waar de overnames al eind vorig jaar begonnen. Binnen de deal zijn investeerders in Chain uitgekocht. “Het bleek een erg goede deal voor onze investeerders,” concludeert Ludwin. Wel weten we overigens hoeveel geld Chain ophaalde bij een investeringsronde in 2014: toen investeerden bedrijven als Visa, Nasdaq en Citi Ventures gezamenlijk zo’n 40 miljoen dollar.