AR en VR wordt in 2021 algemeen gebruikt in een zakelijke context

Verwacht wordt dat tegen 2021 bedrijven standaard gebruik maken van augmented en virtual reality. Dat voorspelt het bedrijf Capgemini, dat voorspelt dat er de komende drie jaar een grote verschuiving plaats zal vinden in de manier waarop bedrijven gebruik maken van de technieken. Ze zullen zich namelijk steeds meer de toegevoegde waarde van de technologieën gaan realiseren.

Voor het onderzoek sprak Capgemini met meer dan zevenhonderd leidinggevenden binnen verschillende sectoren. Maar liefst 46 procent van de ondervraagden gaf daarbij te kennen, te denken dat VR en AR-technologieën binnen drie jaar een belangrijk onderdeel van de organisatie uit zou gaan maken. 38 procent stelt dat het tot vijf jaar zal duren.

Grotere productiviteit

De verwachting van Capgemini is dat bedrijven de komende tijd inzien dat AR en VR kan helpen bij het vergroten van de productiviteit, efficiëntie en veiligheid. Zeer populair zullen de mogelijkheden zijn om op een afstandje real-time ondersteuning te bieden aan klanten en om personeel te trainen.

Dat is volgens Capgemini alleen mogelijk door de forse investeringen die in de technieken gedaan zijn. Bedrijven moeten hun “investeringen stroomlijnen om het groeipotentieel dat deze technieken op de lange termijn hebben volledig te benutten”, aldus CIO Lanny Cohen van Capgemini.

Positieve attitude

Het is binnen bedrijven vooral van belang dat er gekeken wordt naar een gecentraliseerde structuur. Proof-of-concepts spelen daarin in toenemende mate een belangrijke rol, gekoppeld aan een duidelijke zakelijke strategie en de mogelijkheid om innovatie te drijven. Overigens keek men in het rapport ook naar de manier waarop bedrijven naar AR en VR kijken.

Twee derde dacht dat vooral AR nuttig zou zijn in de zakelijke context. Opvallend is ook dat 46 procent al gebruik maakt van AR en 38 procent van de bedrijven VR. Verder geeft 82 procent van de bedrijven die al AR en VR toepast, aan dat de technieken de verwachtingen overschrijden. Tegelijk ervaren ze problemen die voortkomen uit een tekort aan mensen die kunnen helpen bij de uitrol van nieuwe toepassingen.