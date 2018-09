Adobe voegt AI toe aan Adobe Target en Adobe Experience Manager

Adobe gaat kunstmatige intelligentie toevoegen aan Adobe Target en Adobe Experience Manager. Met de verbeteringen moet het onder meer eenvoudiger worden om de beste algoritmes voor een set aan taken.

Gebruikers kunnen de programma’s aanpassen naar hun eigen wensen aan de hand van assistent Sensei, meldt TechCrunch. Sensei maakt onder meer Auto-Target mogelijk, dat vorig jaar gepresenteerd werd. Daarmee kunnen gebruikers zelf kiezen welke algoritmes ze willen gebruiken. Sensei kiest het beste algoritme voor een taak, zodat gebruikers hier zelf niet over na te hoeven denken.

In maart werd Smart Layouts gepresenteerd. Daarmee wordt de juiste layout gekozen om de meeste verkopen te bereiken. De layouts worden automatisch gegenereerd door de kunstmatige intelligentie, afhankelijk van het gedrag van bezoekers op bepaalde momenten. Een verkoper kan dus pagina’s aanpassen aan wat hij weet over bezoekers.

Verder kijkt Adobe naar nieuwe kanalen om informatie te leveren, en dan met name naar spraakbesturing. Marketeers moeten in de toekomst een A/B-test uitvoeren met verschillende stemmen en workflows, om zo de beste opties te kiezen. Adobe werkt er nu aan om de opties toe te voegen aan zijn tools.

Creative Cloud

Adobe hoopt met de verbeteringen meer omzet te halen uit de digitale ervaringen die het aanbiedt. Op dit moment wordt het meeste geld nog met Creative Cloud verdiend. Het digitale segment haalde in het tweede kwartaal van dit jaar 586 miljoen dollar op, bij een totale omzet van 2,2 miljard dollar voor het bedrijf.

Het bedrijf kocht in mei ook Magento op, in de hoop meer omzet te kunnen maken met de digitale kant. Of die overname samen met de kunstmatige intelligentie impact had op de omzet, wordt op 18 september bekend. Dan worden de nieuwe kwartaalcijfers bekendgemaakt.