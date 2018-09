Ierse belastingdienst komt met chatbot om aangifte te vereenvoudigen

We kunnen het niet leuker maken, maar wel makkelijker. Ierland neemt het bekende adagium van de Nederlandse belastingdienst serieus en komt met een chatbot die mensen moet helpen met al hun aan belasting gerelateerde vragen. De virtuele assistent kan eveneens met de stem bediend worden, waarmee Ierland een flinke stap in de digitale transformatie zet.

De chatbot is ontwikkeld met zakelijke technologie van Accenture en maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de belastingdiensten in Ierland te stroomlijnen. John Barron, de CIO van de Ierse belastingdienst, geeft aan erg enthousiast te zijn over de proef. In zijn statement laat Barron weten dat er altijd gezocht wordt naar manieren om efficiënter te werk te kunnen gaan.

Voordelen van AI

Barron stelt dat de Ierse belastingdienst de “mogelijke voordelen” van kunstmatige intelligentie volledig herkent en wil gebruiken. “Deze pilot zal ons helpen om nieuwe manieren te vinden om de interactie met belastingbetalers te verbeteren en de operationele efficiëntie te vergroten.”

Met deze samenwerking met Accenture speelt de Ierse belastingdienst in op de behoefte van belastingbetalers, waarvan uit een onderzoek bleek dat 70 procent van mening is dat AI gebruikt moet worden om de aangifte en de daaraan gelieerde processen te stroomlijnen. Ook vindt de Ierse belastingdienst het tijd om dit soort technieken breder te integreren, om mee te kunnen in de digitale transformatie.

Chatbots en stemassistenten spelen een steeds belangrijkere rol binnen klantenservice. Dat de Ierse belastingdienst hierin meegaat is een duidelijke stap dat ook overheden beginnen te erkennen dat dit een ontwikkeling is die bepaalde processen kan stroomlijnen. Binnen veel bedrijven die online diensten aanbieden, waaronder bijvoorbeeld Marks & Spencer’s, wordt hier al iets mee gedaan: zo heeft dat een deel van zijn telefonische klantenservice vervangen door een chatbot.