Google Cloud stelt nieuw hoofd AI aan

Google Cloud-CEO Diane Greene kondigt aan dat de kunstmatige intelligentie (AI)-divisie een nieuwe leider krijgt. De huidige chief scientist, Fei-Fei Li, stopt aan het eind van het jaar namelijk met haar werkzaamheden. Zij zal vervangen worden door Andrew Moore, die zich momenteel op de Carnegie Mellon University bezighoudt met computer science.

Li vervult sinds 2016 een hoge functie binnen de AI-divisie van Google Cloud, maar zal weer een fulltime functie gaan vervullen aan de Stanford University. Daar krijgt ze de leiding over de Stanford AI Lab, ook wel bekend als SAIL. Dit laboratorium doet onderzoek naar verschillende AI-toepassingen, waaronder computer vision, deep learning, natural language processing en robotics. Li vertrekt echter niet voor goed bij Google Cloud, ze gaat een adviserende rol vervullen binnen de organisatie.

Overgang

Haar opvolger is bekend met Google. Moore werkte van 2006 tot 2014 namelijk al voor het bedrijf. Destijds hield hij zich bezig met het opzetten van Google’s onderzoekscentrum in Pittsburgh. Als Moore later dit jaar terugkeert, zal hij zich wederom gaan vestigen op deze locatie. Volgens Greene staat de overgang al langere tijd op de planning. Li zou immers altijd voor ogen gehad hebben haar taken bij de Stanford University weer op te pakken.

Invloed Li

Greene geeft aan dat Li inmiddels een goed team gebouwd heeft, dat de adoptie bij ontwikkelaars en Google Cloud-klanten aangedreven heeft. Zo verschenen er verschillende AI-mogelijkheden onder Li’s leiding, waaronder AutoML. Die functie automatiseert het maken van machine intelligentie.

In haar tijd bij Google was Li ook betrokken bij wat controversiëler werk, zoals project Maven. Google stopte met dit AI-project van het Pentagon, aangezien werknemers protesteerden. Zij wilden niet meewerken aan software die het leger mogelijk helpt bij oorlogsvoering.