SAP: aantal actieve blockchain-apps beperkt, maar interesse is groot

In een onderzoek bij 250 klanten merkt SAP dat blockchain nog steeds actief wordt bekeken. 92 procent van de ondervraagden ziet opportuniteiten in de technologie terwijl 84 procent zich vandaag actief engageert in blockchain-gerelateerde activiteiten.

Uit het SAP-onderzoek bij eigen klanten blijkt dat amper 3 procent vandaag blockchain actief gebruikt. Bij nader onderzoek zijn het allemaal projecten die nog in de kinderschoenen staan. “Het gaat dikwijls nog om zogenaamde pilots wanneer we wat doorvragen,” zegt Gil Perez, Senior VP bij SAP aan IoT World Today.

Gartner-tegenpool

De cijfers zijn positiever dan een recent onderzoek van Gartner. Daaruit bleek dat amper 1 procent al geïnvesteerd heeft in blockchain en het ook actief gebruikt binnen de onderneming. Een belangrijker cijfer in het Gartner-onderzoek is de 8 procent die op korte termijn blockchaintoepassingen wil introduceren of er al actief mee experimenteren. 34 procent van de CIO’s heeft absoluut geen interesse om ermee aan de slag te gaan.

Wanneer SAP dieper graaft in hun eigen onderzoek, blijkt dat 63 procent van de ondervraagden blockchain actief bekijken voor supply chain en IoT. Wet- en regelgeving is nog zo’n populaire tak met 19 procent.

Toepassingen

De toekomst van de technologie hangt volgens 96 procent van de ondervraagden af van de wetgeving en een legaal kader. Dat heeft de hoogste impact op succes op korte en middellange termijn. SAP klopt zichzelf ook graag op de borst: 91 procent van de ondervraagden vind het positief dat SAP zich engageert in de blockchaintechnologie.

“Wanneer ik vandaag aan 10 klanten vraag wat hun production use case is voor blockchain, krijg ik 7 verschillende antwoorden,” zegt Michael Flannagan, Senior VP SAP Leonardo & Analytics. Waar zijn de blockchaintoepassingen het meest volwassen? Volgens SAP leiden compliance en reglementaire toepassingen de dans, kort gevolgd door voedsel en farmaceutische blockchain-applicaties.