Microsoft lanceert Azure DevOps als opvolger voor Visual Studio Team Services. Bestaande gebruikers krijgen automatisch een upgrade, zonder functionaliteit te verliezen.

Azure DevOps is Microsofts nieuwe clouddienst waarmee software-ontwikkelaars efficiënter samen aan code kunnen werken.

“De services die we vandaag aankondigen, beslaan de breedte van de ontwikkelingscyclus om ontwikkelaars te helpen software sneller en met een hogere kwaliteit af te leveren. Ze vormen het meest complete aanbod in de public cloud”, zegt Jamie Cool van het Azure DevOps-team in een blogpost.

All-in-one

De oplossing omvat Azure Pipelines, Azure Boards, Azure Artifacts, Azure Repos en Azure Test Plans.

“In de afgelopen maand hebben meer dan 80.000 interne Microsoft-gebruikers en duizenden van onze klanten, zowel in kleine als grote teams, deze services gebruikt om producten af te leveren”, vertelt Cool.

Azure Pipelines helpt met continuous integration en continous delivery (CI/CD) en werkt met elke taal, platform en cloud. Azure Boards ondersteunt tracking met de Kanban-methode, backlogs, team-dashboards en custom reporting. Azure Artifacts bevat Maven-, npm- en NuGet-package feeds van publieke en private bronnen. Azure Repos biedt ongelimiteerde cloudgehoste private Git-repo’s. Azure Test Plans is ten slotte een all-in-one testoplossing.

Elke Azure DevOps-dienst is open en uitbreidbaar. Ze kunnen worden gebruikt voor elk type toepassing, ongeacht framework, platform of cloud. De diensten kunnen worden gecombineerd voor een volledige DevOps-oplossing, of individueel worden gebruikt in combinatie met andere services.

VSTS

Azure DevOps vloeit voort uit Microsofts Visual Studio Team Services (VSTS). Bestaande gebruikers worden automatisch overgezet, zonder functionaliteit te verliezen.

“De end-to-end traceerbaarheid en integratie die het kenmerk waren van VSTS, zijn nog altijd aanwezig”, benadrukt Cool. “Vandaag is het begin van een transformatie en de komende maanden zullen bestaande gebruikers de veranderingen zien verschijnen.”

Klanten die gebruik maken van de on-premises Team Foundation Server (TFS), zullen worden overgezet naar Azure DevOps Server. Zij zullen in de toekomst updates ontvangen op basis van nieuwe functies die in Azure DevOps worden geïntroduceerd.